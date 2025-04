Slovenci zvečer na Štajerskem

Slovenski hokejisti so pred desetimi dnevi v okrnjeni zasedbi v Ljubljani začeli skupne priprave na velik majski izziv, svetovno prvenstvo elitne skupine, ki ga bodo igrali na Švedskem. V ponedeljek so v Brunicu odigrali prvo od petih pripravljalnih tekem in z mladimi silami s 4:2 premagali Italijane, ki bodo konec tedna začeli prvenstvo drugega razreda.

Danes varovance Eda Terglava, ki so se po začetku priprav v Ljubljani preselili v Maribor, čaka še druga pripravljalna tekma proti reprezentanci, ki bo letos igrala prvenstvo druge ravni. Ob 19. uri bo na Štajerskem palice prekrižala s Poljsko.

Prihodnji teden v Mariboru še proti Dancem

Risi bodo po večerni tekmi odigrali še tri pripravljalna srečanja. 30. aprila se bodo v Mariboru pomerili z Dansko., 2. maja se bodo v Budimpešti pomerili z Madžarsko, za konec pripravljalnih tekem pa 6. maja s Kazahstanom v Stockholmu.

Terglav za dopolnitev reprezentance še čaka na konec finala državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami, Rok Macuh je v začetku tedna Olomoucu pomagali do obstanka v češki Extraligi, v kateri v finalu igra še vratar Gašper Krošelj.

Slovenija bo uvodni del prvenstva odigrala v skupini A v Stockholmu, skupaj z Avstrijo, Finsko, Francijo, Kanado, Latvijo, Slovaško in Švedsko. Skupino B v Herningu bodo sestavljale Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Norveška, Švica in ZDA.

Pripravljalne tekme Torek, 22. april, Brunico

Italija : Slovenija 2:4 Četrtek, 24. april, Maribor

19.00 Slovenija – Poljska Sreda, 30. april, Maribor

Slovenija – Danska Petek, 2. maj, Budimpešta

Madžarska – Slovenija Torek, 6. maj, Stockholm

Slovenija – Kazahstan

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12:20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12:20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16:20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16:20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20:20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16:20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16:20, Francija – Slovenija

