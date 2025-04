Vse od sezone 2017/18 selektorsko taktirko slovaške hokejske reprezentance v rokah drži prekaljeni trenerski maček Craig Ramsay, pod vodstvom katerega so Slovaki na zadnjih olimpijskih igrah osvojili bron, zadnje svetovno prvenstvo pa končali v četrtfinalu, v katerem jih je izločila Kanada.

74-letni Ramsay bi moral svoje varovance čez slabe tri tedne voditi na svetovnem prvenstvu v Stockholmu, a mu zdravje tega ne dovoljuje. Kot so zapisali pri Slovaški hokejski zvezi, ima Kanadčan že več tednov resne zdravstvene težave, ki so posledica pljučnice.

Šatan: Nismo dobili novice, ki smo si jo želeli Miroslav Šatan je v torek naznanil, da bo Kanadčana na selektorskem mestu za čas prvenstva zamenjal Vladimir Orszagh, ki bi moral opravljati vlogo pomočnika. Foto: Reuters

Generalni direktor reprezentance Miroslav Šatan se je skupaj z ekipnim zdravnikom Pavlom Laukom v torek srečal z zdravniki, ki Ramsayju niso dali dovoljenja za vodenje reprezentance na svetovnem prvenstvu.

"Žal na sestanku z zdravniki nismo prejeli novice, ki smo jo želeli slišati. Craigovo zdravljenje še ni končano, trajalo bo še nekaj tednov. Zdravniki so nas obvestili, da njegova udeležba na svetovnem prvenstvu ni mogoča. Vladimir Orszagh bo v celoti prevzel pristojnosti glavnega trenerja do konca svetovnega prvenstva," je v izjavi slovaške zveze dejal Šatan.

Nekdanji slovaški reprezentant Orszagh je bil sprva predviden kot pomočnik, zdaj pa bo 47-letnik stopil v večje čevlje.

Ramsay: Sem v stiku s trenerji, zaupam jim

Slovaki so dodali, da vodstvo reprezentance redno komunicira z Ramsayjem, da so ga v začetku tedna obiskali v bolnišnici in se z njim pogovorili o dozdajšnjem delu priprav in tudi nadaljevanju teh, saj jih bo Kanadčan še naprej podrobno spremljal, a na daljavo.

Ramsay je Slovake na zadnjih olimpijskih igrah vodil do brona, na zadnjem svetovnem prvenstvu pa jih je v četrtfinalu zaustavila Kanada. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Pozdravljam vse in se vam zahvaljujem za podporo. Počutim se bolje. Žal mi je, da se ne morem udeležiti letošnjega prvenstva, zelo sem se ga veselil. Sem v stiku s trenerji, zaupam jim, prepričan sem, da bodo opravili odlično delo. Pozorno bom spremljal našo ekipo in držal pesti, da fantje dosežejo čim boljši rezultat," so selektorjeve besede prenesli pri slovaški zvezi.

Na drugi tekmi prvenstva proti Slovencem

Slovaki se bodo v okviru skupine A v Stockholmu pomerili tudi s slovensko hokejsko reprezentanco, in sicer 11. maja na drugi tekmi prvenstva. Slovenci so v torek odigrali prvo od petih pripravljalnih tekem, v okrnjeni zasedbi so s 4:2 premagali Italijane.

