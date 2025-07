Volvo, ki je v lasti kitajskega Geelyja, pri slovaških Košicah gradi svojo tretjo evropsko tovarno. Vanjo bodo vložili 1,2 milijarde evrov. Lokacijo so izbrali zaradi dobro razvite dobaviteljske verige v tej regiji. To bo namreč že peta avtomobilska tovarna na Slovaškem, v kateri bo lahko Volvo izdelal do 250 tisoč avtomobilov letno. Tovarna bo okrog Košic zagotavljala nekaj tisoč delovnih mest.

Volvova tovarna v nastajanju na Slovaškem. Foto: Volvo

Košice bodo poleg Genta v Belgiji in Torslande na Švedskem tretja Volvova tovarna v Evropi.

Polestar 7 z Volvove platforme SPA3

Za tovarno v Košicah so potrdili prva dva avtomobila. Najprej bodo tam začeli izdelovati povsem nov Volvov model, ki ga za zdaj uradno še niso napovedali, nato pa tudi nov Polestarjev model z oznako 7.

To bo premijski električni križanec, ki ga nameravajo začeti izdelovati leta 2028. Izdelali ga bodo na platformi SPA3, s katere bo med drugim prišel tudi že napovedani volvo EX60. Dodatnih informacij o polestarju 7, razen napovedne fotografije, za zdaj še ni. Medtem ko se bo njegova proizvodnja začela leta 2028, naj bi v Košicah še neznani Volvov model izdelovati že v začetku leta 2027.