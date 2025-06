Prvič uporabljajo tak stroj: velik projekt globoko pod središčem Münchna

Gradnja druge glavne proge hitre mestne železnice (S-Bahn) 44 metrov pod površjem ceste je izjemno velik projekt. Tam gradijo novo postajo Marienhof za nemške železnice (Deutsche Bahn). Projekt poteka neposredno za mestno hišo v središču Münchna in vključuje tudi povezovalni predor do obstoječe podzemne železnice na postaji Marienplatz. Zaradi visoke ravni podtalnice je treba ta del predora graditi pod stisnjenim zrakom, da s tem preprečijo vdor vode.

Zakaj elektrika in ne dizelski motor?

Taki pogoji pa ustvarijo tlak, ki je primerljiv s štirimetrskim potopom pod vodo. To predstavlja velik izziv tako za delavce kot za stroje. Dizelsko gnane opreme zaradi nevarnosti požara nočejo uporabljati in se zato zanašajo na električni stroj. To je Volvov električni kolesni nakladalnik CE L120 Electric.

"V območje pod tlakom nihče ne sme vstopiti brez zdravniškega potrdila. V takšnih razmerah se lahko uporablja izključno električna oprema. Vsak dizelski stroj bi predstavljal nepredvidljivo tveganje," razlaga Reinhold Boiger, višji vodja gradbišča za predore pri ARGE Marienhof.

To je prvič, da na terenu uporabljajo ta Volvov stroj. Že "dostava" tako velikega vozila na gradbišče globoko pod mestnimi ulicami bavarske prestolnice je bila velik podvig. Stroj so z žerjavom skozi ozko odprtino spustili 26 metrov globoko.

Volvo CE L120 electric sicer tehta 20 ton, njegova operativna zmogljivost brez vmesnega polnjenja baterije pa je do osem ur. Gradbeni stroji brez neposrednih izpustov so predvsem dragoceni v zaprtem delovnem območju, kot so predori ali rudniki.

