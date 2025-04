Kot je zatrdila Alenka Bratušek, projekt ostaja tako v časovnih kot tudi finančnih okvirih, ki so že določeni v investicijskem programu. Potrdila je, da je marec 2026 rok, ko bo vzpostavljena prevoznost. "S tem ne mislim, da bodo vlaki takrat že vozili po voznem redu, ne bodo. Bo pa vzpostavljena prevoznost in proga se bo testirala," je povedala.

Po novi progi 212 vlakov na dan

Pojasnila je še, da lahko po trenutni progi na dan pelje 94 vlakov, po novi enotirni progi jih bo lahko 212, ob vzpostavitvi dvotirne proge pa se bo ta številka povečala na 252. Medtem ko potniški vlak med Divačo in Koprom zdaj vozi 45 minut, se bo po odprtju drugega tira ta čas skrajšal na 17 minut. Precej manj časa bodo porabili tudi tovorni vlaki, ki danes porabijo dobrih sto minut, po novi progi pa bodo potrebovali le pol ure.

Foto: STA Generalni direktor družbe 2TDK Matej Oset je ob robu ministričinega ogleda dejal, da so zelo ponosni na to, da je 80 odstotkov celotnega projekta končanega. Tudi sam je potrdil, da dela potekajo po načrtu in da zapletov ne pričakujejo. Spomnil je, da je pred njimi še vzpostavljanje vozne mreže z železniškimi tiri na togi podlagi, kar je označil za unikum v našem prostoru.

Prav tako pristojni poudarjajo, da so izplačila opravljenih del že dosegla 80 odstotkov. Kot je pojasnil direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli, v tem trenutku beležijo kumulativno vrednost plačil v višini 515 milijonov evrov od celote 650 milijonov evrov.

350-milijonski zahtevek povsem neutemeljen

Ob robu obiska so spregovorili tudi o zahtevku za ustavitev del na odseku 1 zaradi zamud pri izvedbi del na viaduktu Glinščica. Tega je vložil konzorcij izvajalca gradbenih del na drugem tiru, nadzorni inženir DRI pa je ocenil, da je procesno neprimeren za obravnavo. Kot je danes pojasnil predstavnik DRI Marko Movrin, zahtevek za dodatnih 350 milijonov evrov označujejo za povsem neutemeljenega, zaradi česar ga je družba 2TDK v celoti zavrnila. Predstavniki Kolektorja so potrdili, da za zavrnjeni zahtevek pripravljajo odgovor, dokler ta ne bo pripravljen, pa zadeve ne komentirajo.

Foto: STA Bratušek je še poudarila, da gradnja drugega tira predstavlja največji infrastrukturni projekt v državi, za katerega so v sklopu projekta opravili tudi največ geomehanskih in geoloških raziskav. Kljub temu je priznala, da tudi strokovnjaki, ki teren pregledujejo, ne morejo predvideti popolnoma vseh presenečenj, saj so bili med gradnjo soočeni tako z nepričakovanimi kraškimi pojavi kot plazovi in drugimi izzivi.

Eden izmed takšnih je plaz v dolini Glinščice, ki po danes znanih podatkih drsi za milimeter na mesec oziroma dober centimeter na leto. Kot so pojasnili pristojni, verjamejo, da ga je mogoče v doglednem času ustaviti, v vmesnem času pa tudi zgraditi progo. "Ta centimeter na leto potem lahko skompenziramo z ustreznimi tehničnimi rešitvami," je sklenil Movrin.