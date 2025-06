Nov varnostni pas: prilagaja se višini, teži in obliki potnika, enako tudi prometu

Pri Volvu so se odločili za evolucijo varnostnega pasu v osebnih avtomobilih. V novem modelu EX60 bodo vgradili tako zunanje kot notranje senzorje, ki bodo preučili velikost, težo in obliko potnika in temu prilagodili nastavitev varnostnega pasu. Prav tako se bodo nastavitve prilagodile trenutnim razmeram v prometu in nastavitvam sedenja.

Volvo je tritočkovni varnostni pas izdelal leta 1959, kar je po njihovih projekcijah od takrat v nesrečah rešilo več kot milijon življenj.

Foto: Volvo

Pri silovitejšem trčenju bo tako varnostni pas ojačal napetost na prsih, če bo potnik večji in težji. To bo zmanjšalo možnost poškodbe glave. Na drugi strani bo manjšim in lažjim potnikom namenil šibkejšo napetost pasu, da v trčenju ne bi zaradi pasu prišlo do poškodb reber. S tem so pri Volvu posegli na področje aktivnega prilagajanja sil, ki se v trčenju sprostijo na telo potnikov. Sistem bo mogoče prek nadgradenj na daljavo tudi stalno izboljševati.

Trenutni varnostni pasovi imajo omejilnike, s katerimi nadzorujejo velikost sile na telo ob trčenju. Nov sistem bo omogočal nadgradnjo s treh na 11 profilov omejevanja sile. Avtomobil bo v delčku sekunde prek senzorjev ocenil unikatne karakteristike nesreče (smer, hitrost, položaj potnika) in informacije delil z varnostnim pasom.

Foto: Volvo