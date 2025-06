SUV prehitel ikono: po 32 letih sprememba pri Volvu #foto

Foto: Volvo Volvo je svoj kultni model 240 izdeloval med letoma 1974 in 1993, skupno so jih v tem času izdelali 2.685.171. Izdelovali so jih v Gottenburgu in Kalmarju na Švedskem, prav tako v Gentu v Belgiji. Zadnjega so izdelali 5. maja leta 1993 v tovarni Torslanda v Gottenburgu.

Nepremagan od leta 1993

Legendarni Volvov model je zdaj vendarle dobil naslednika na vrhu prodaje avtomobilov te znamke. Prehitel ga je športni terenec XC60. Volvo jih je do zdaj namreč izdelal že več kot 2,7 milijona.

Volvo model XC60 izdeluje od leta 2008. To je bil tudi njihov prvi model, ki so ga izdelovali na Kitajskem za potrebe tamkajšnje prodaje. V času polne elektrifikacije svojih modelov bodo kmalu pokazali tudi električni model EX60, prav tako so znatno osvežili obstoječi XC60, ki bo še nekaj let temelj Volvove prodaje.

Foto: Volvo