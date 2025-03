Po treh letih je vodenje Volva končal Jim Rowan, na mesto izvršnega direktorja se vrača Hakan Samuelsson. Ta je bil član Volvove uprave od leta 2010, v obdobju med 2012 in 2022 pa je že opravljal funkcijo izvršnega direktorja. Samuelsson bo hkrati izvršni direktor in predsednik Volva, Rowan pa zapušča upravo.

Hakan Samuelsson je Volvo vodil že celo desetletje. Foto: Reuters Volvo je bil lani prodajno uspešen, saj je imel vsaj v Evropi eno najbolj očitnih rasti prodaje. Z električnim EX30 so občutno povečali tudi elektrifikacijo svoje flote in sicer na 23 odstotkov (predlani 16 %). Vrednost delnice Volva je v zadnjih treh letih kljub temu padla za 66 odstotkov.

Volvo je lani prodal rekordnih 763 tisoč avtomobilov, prihodki pa so znašali rekordnih 400 milijard švedskih kron (skoraj 37 milijard evrov). Dobiček je znašal 27 milijard švedskih kron (2,5 milijarde evrov).

Volvo čaka težko leto na več frontah

Že Rowan je nedavno napovedal, da čaka Volvo težko leto 2025 in tudi težka bližnja prihodnost. Njihovo poslovanje bodo otežile najprej dodatne 25-odstotne uvozne carine v ZDA. Tudi če bodo povečali proizvodnjo v Južni Karolini, imajo njihovi avtomobili veliko sestavnih delov iz Kitajske. Podobne so težave tudi v Evropi, kjer za zdaj Volvo plačuje višje carine za uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske. Zaradi tega načrtujejo proizvodnjo EX30 tudi v Belgiji. Zadnje odločitve EU so oklestile tudi Volvove načrtovane prihodke iz prodaje “eko kreditov”.

Volvo medtem načrtuje prenovo klasičnega XC60, kmalu pa po precej nišno usmerjenem EX90 pričakujejo tudi srednje velik električni športni terenec EX60.