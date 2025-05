Pri HK Olimpija Ljubljana so danes razkrili novo okrepitev. Njihov dres bo v prihodnji sezoni nosil 35-letni kanadski napadalec Zach Boychuk, ki je večino od 130 tekem v ligi NHL odigral za moštvo Carolina Hurricanes, igral je tudi v ligi KHL in prvi švicarski NL, zadnjih pet sezon pa preživel v najmočnejši nemški hokejski ligi DEL, v kateri je z Berlinom štirikrat osvojil naslov nemškega prvaka, tudi v pravkar končani sezoni.

HK Olimpija Ljubljana je pred dnevi napovedal novinarsko konferenco, "na kateri bomo predstavili novo odmevno okrepitev naše ekipe", danes pa dobro uro pred pomembno tekmo slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Stockholmu razkril, da bo njihov dres oblekel Zach Boychuk.

Kanadski napadalec ima v svoji bogati karieri izkušnje iz najmočnejših lig na svetu. Leta 2008 so ga na naboru lige NHL kot 14. po vrsti izbrali Carolina Hurricanes. Za omenjeni klub je v sedmih letih )med 2008 in 2015), v katerih je izmenjaje igral v NHL in AHL, odigral 115 tekem. Na ducat obračunih lige NHL je nosil še dres Pittsburgh Penguins in Nashville Predators.

Iz ZDA v KHL, Švico, Nemčijo ...

Po zadnjem NHL-obračunu (2014/15) je eno tekmovalno obdobje preživel v ligi AHL, nato pa dve sezoni in še malo v Kontinentalni hokejski ligi branil barve moštev Sibir Novosibirsk, Slovan Bratislava in Severstal Cherepovets.

Pot ga je vodila v Švico, kjer je leta 2019 z Bernom, takrat je zanj igral tudi Jan Muršak, postal švicarski prvak. Zatem je v Švici odigral še sezono za Fribourg-Gottéron, nato pa se je preselil v Nemčijo. Tam je pet sezon igral za moštvo Eisbären Berlin, s katerim je štirikrat postal nemški prvak.

Foto: Sportal

Od nemških k slovenskim prvakom

Na nemškem prestolu je z Berlinčani stal tudi v zadnji sezoni, ko je na 46 tekmah rednega dela vknjižil 35 točk (12 golov in 23 asistenc), v končnici pa na desetih tekmah dodal štiri gole in asistenco.

Boychuk je s kanadsko reprezentanco do 20 let dvakrat osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka, del članske reprezentance pa je bil na Spenglerjevem pokalu in se s Kanado dvakrat veselil lovorike (2017/18, 2019/20).

Na 46 tekmah rednega dela zadnje sezone je vknjižil 35 točk (12 golov in 23 asistenc), v končnici pa na desetih tekmah dodal štiri gole in asistenco. Foto: Guliverimage

Olimpija je že pred časom sporočila, da bo v njenih vrstah ostala tudi najbolj odmevna okrepitev zadnje sezone, dvakratni prvak lige NHL Nick Bonino, v napadu bodo še naprej igrali Robert Sabolič, Rok Kapel, Nik Simšič, Lovro Kumanović, novinca pa sta Kanadčan Evan Polei in Danec Nicolai Meyer. Med branilci je novinec Clayton Kirichenko, med vratnicam bo še naprej stal Lukaš Horak.

Preberite še: