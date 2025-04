Slovenski hokejski napadalec Jan Muršak in Celovec sta se dogovorila za podaljšanje pogodbe še za eno sezono. Ta bo zadnja v karieri 37-letnega Štajerca, ki ne skriva želje, da gre s koroškim kolektivom še korak dlje od zadnjih dveh tekmovalnih obdobij, ko so v finalu izgubili proti Salzburgu.

Zadnja sezona se ni končala po željah Jana Muršaka, ki je zaradi poškodbe izpustil zajeten zadnji del in v končnici Celovcu pomagal na zgolj dveh tekmah. Korošci so še drugo leto zapored v finalu izgubili s serijskim prvakom Salzburgom in ostali brez tako želene lovorike.

Vodstvo Celovčanov je v nedeljo potrdilo, da so se dogovorili za podaljšanje sodelovanja z izkušenim Slovencem, ki je med sezono dejal, da se še odloča, ali bo nadaljeval kariero. Odločil se je, da odigra še eno sezono.

"Ta bo moja zadnja v karieri," je 37-letnik zapisal na družbenem omrežju, v klubski izjavi pa dodal: "Zelo sem vesel podaljšanja pogodbe in se veselim prihajajoče sezone. Ko sem prišel v Celovec in podpisal dvoletno pogodbo, sem predvideval, da bom za tem končal kariero. A glede na to, kako je potekala zadnja sezona, z dolgim okrevanjem po poškodbi na koncu, ne morem in želim končati na tak način. V sebi imam še veliko hokeja, zato se veselim nove sezone, ki bo prav tako uspešna, a hkrati upam, da nam uspe narediti še tisti zadnji korak. Z ženo res uživava na Koroškem, sam pa bom to poletje trdo delal, da se spravim v najboljšo formo. Želim si, da bi s klubom, ki ljudem v Avstriji toliko pomeni, osvojil naslov."

"Njegova delovna etika je nekaj, kar lahko in bi morali posnemati predvsem mladi"

Muršak je v zadnji sezoni na 33 tekmah rednega dela vpisal 37 točk in bil vidnejši član napada Celovca, pri katerem so zadovoljni, da so zadržali hokejista njegovega kova.

"Njegova odlična igralska sposobnost je očitna ob vsakem njegovem nastopu, poleg tega pa je tudi profesionalec, čigar delovna etika je nekaj, kar lahko in bi morali posnemati predvsem mladi športniki. Jan Muršak je še naprej igralec, ki dela razliko. Odigral je ključno vlogo pri tem, da smo dve sezoni zapored končali na prvem mestu in se uvrstili v finale. Veseli nas, da je njegova strast še vedno tu in da smo se dogovorili za nadaljevanje sodelovanja," pa je podaljšanje komentiral generalni direktor Oliver Pilloni.

Dres Celovca bo v prihodnji sezoni oblekel še en Slovenec, Luka Gomboc, ki je skoraj celotno sezono izpustil zaradi rehabilitacije po poškodbi.