Nick Bonino ima za seboj več kot 800 tekem v ligi NHL, kjer je med drugim osvojil dva Stanleyjeva pokala z ekipo Pittsburgh Penguins. Poleg tega je bil tudi kapetan reprezentance ZDA na svetovnem prvenstvu in je znan kot igralec z izjemnim hokejskim znanjem, inteligenco na ledu in sposobnostjo odločanja v najtežjih trenutkih.

"V prihajajoči sezoni bo Bonino prevzel še pomembnejšo vlogo znotraj ekipe, tako na ledu, kot tudi v garderobi. Njegove izkušnje, zmagovalna miselnost in neomajna predanost hokeju bodo neprecenljiv vir motivacije za mlajše igralce," so sporočili iz tabora svežih državnih prvakov.

"V Ljubljani se jaz in moja družina odlično počutimo. Klub ima jasno vizijo in ambiciozen načrt, ki me navdihuje. Želim biti del tega poglavja in pomagati ekipi na ledu in izven njega," je povedal Bonino ob podpisu pogodbe.

"Podaljšanje zvestobe Olimpiji pomeni veliko priznanje za delo kluba in je hkrati jasno sporočilo o smelih načrtih Olimpije, da postane vodilna hokejska organizacija v regiji," so zadovoljni v ljubljanskem klubu. "Bones je že s prvo odločitvijo da se pridruži Olimpiji dokazal da je človek, ki se zanese na svoje občutke. Ti občutki so se izkazali za prave, saj se v Ljubljani dobro počuti in si želi graditi našo zgodbo. Izkazal se je kot zelo zanesljiv igralec, ki v odločilnih trenutkih prevzema odgovornost in s svojo mirnostjo vodi ekipo. Navdušil me je s svojim odnosom v finalu državnega prvenstva, kjer je pokazal popolno profesionalnost in predanost ter bil najboljši posameznik našega moštva," je ob podpisu pogodbe povedal Anže Ulčar, direktor HK Olimpija Ljubljana.

Zmaje o v prihodnji sezoni vodil Kanadčan Ben Cooper, ki je zadnje štiri sezone deloval pri prvaku lige ICE Red Bull Salzburg.

Preberite še: