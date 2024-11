Najbolj vroče moštvo ta trenutek v ligi ICE je madžarski Fehervar AV19. Kolektiv, v katerem pomembno vlogo igra slovenski napadalec Anže Kuralt, je v torek iz Ljubljane odpeljal šesto zaporedno zmago (1:2) in po četrtini rednega dela na lestvici zaostaja le za vodilnim Bolzanom.

"Realno je bila Olimpija boljša od nas in bi si zaslužila kaj več," je po tesni zmagi, do katere je madžarski zasedbi izdatno pomagal najzanesljivejši vratar lige Rasmus Reijola, novinarjem priznal Kuralt in pohvalil tekmeca: "Olimpija vedno veliko drsa, dobro delajo forecheck, tako da smo bili kar malo stisnjeni v svojo obrambno tretjino. Imajo hiter prehod iz obrambne v napadalno tretjino, tako da smo tudi tukaj imeli težave. Velikokrat so bili prvi na ploščku, tako da smo imeli kar precej težav. Imajo dobro ekipo, tokrat jim je morda malo sreče zmanjkalo ali pa je bila na naši strani."

V torek so iz Ljubljane odpeljali tesno zmago, šesto zaporedno. Foto: Aleš Fevžer

Triintridesetletni napadalec je že sedmo sezono zapored član Fehevar AV19, za katerega bo igral tudi prihodnje tekmovalno obdobje. "Vedno hitro podaljšam pogodbo, imam jo še za naslednjo sezono. Z družino se tu res dobro počutimo, tako da nisem niti prav veliko gledal, da bi šel kam drugam. Bo pa verjetno tudi prišel čas, ko bom končal ali pa šel kam drugam."

Vzdušje boljše v stari dvorani View this post on Instagram A post shared by Alba Aréna (@albaarena.hu) Moštvo zadnje tekme nove sezone igra v novem "domovanju", večnamenski Alba Areni, ki pa je še niso vzeli ravno za svojo. "Vse je lepo in novo, ampak vzdušje je bilo pa v stari boljše. Ta je zelo velika, za okoli 5.500 ljudi na hokejskih tekmah, na naših tekmah pa se jih nabere okoli tri tisoč. Ne bom rekel, da je videti ravno prazno, a ni videti niti približno polna. Res je velika ..."

V ligi prvakov občutili moč kakovostnejših tekmecev

Madžarska zasedba, ki jo je pred leti vodil zdajšnji trener Olimpije Antti Karhula, zdaj pa ji trenersko poveljuje David Kiss, ki je del trenerskega štaba že debelo desetletje, je v tej sezoni znova manevrirala na dveh frontah. Z drugim mestom po koncu rednega dela si je lani znova priigrala vstopnico za ligo prvakov, v kateri pa je občutila moč tekmecev iz kakovostnejših lig. Tekmovanje so končali s šestimi porazi in nič točkami.

Če jim gre v ICE odlično, pa so v ligi prvakov občutili moč kakovostnejših tekmecev. Foto: Aleš Fevžer

"Liga prvakov je bila dobra izkušnja, ampak vidi se, da so ekipe, proti katerim smo igrali, veliko bolj kakovostne, težko se pripraviš na njih, ker so res na višji ravni. Menim pa, da smo iz tistih tekem potegnili nekaj dobrega, predvsem kar zadeva defenzivni vidik, ker nekako tekmec narekuje tempo, ti pa se bolj kot ne braniš. So pa bile prve štiri tekme lige prvakov pred sezono zelo dober uvod, zadnji dve, ki smo ju odigrali že med sezono ICE, pa sta bili utrujajoči, saj smo leteli še na Švedsko in je bilo kar naporno. A od takrat naprej (v ICE, op. a.) igramo kar dobro," pravi včerajšnji slavljenec, ki bo zvečer s soigralci gostoval pri Asiagu in zmagoviti niz poskušal podaljšati na sedem.

Madžarska zasedba ima med vratnicama najzanesljivejšega vratarja ICE Rasmusa Reijolo. Foto: Aleš Fevžer

Dobro sestavljena ekipa z odličnim vratarjem

"Ekipa je vedno dobro sestavljena, menim, da imamo veliko dobrih Madžarov, vedno pa pripeljejo še zelo kakovostne tujce. Te je treba vključiti v sistem, v način igre, ki jo želimo gojiti. Naš pomemben člen je vratar, ki nas drži v igri in od začetka brani odlično. Zdaj smo padli v dober ritem. Ko zmaguješ, je vse lažje, tako posameznik kot ekipa sta bolj samozavestna. Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu," se nadeja reprezentant, ki pa bo novembrski reprezentančni premor izkoristil za obisk Slovenije in počitek, saj na tokratni akciji ne bo sodeloval.

Jesenski turnirji so že tradicionalno namenjeni mlajšim in tistim, ki jih ne vidimo pogosto v slovenskem dresu. Letošnji bo še izdatno namenjen igralcem iz slovenskih klubov.