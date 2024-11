Slovenska hokejska napadalca Luka Maver in Ken Ograjenšek sta se konec septembra s Steinbach Black Wings Linz, ki so ga pestile poškodbe, dogovorila za pogodbo do novembrskega reprezentančnega premora z možnostjo podaljšanja. Slovenca sta prepričala delodajalce, tako da bo duet v Linzu ostal vse do konca sezone.

Ken Ograjenšek se je po lanski sezoni po dolgih letih poslovil od Gradca, Luka Maver pa po dveh letih od Pioneers Vorarlberg. Oba sta bila ob začetku sezone ICE, v kateri sta nazadnje igrala, še brez novega kluba. Konec septembra pa je slovenski par v svoje vrste pripeljal Steinbach Black Wings Linz, ki so ga načele poškodbe, rezultati pa niso sledili željam.

Oba sta se izkazala za pomembni okrepitvi. Maver je na desetih tekmah kar petkrat zadel in dodal dve asistenci, tako da je skupaj z veteranom Brianom Leblerjem prvi strelec kluba. Ograjenšek je vmes zbolel, izpustil nekaj obračunov, na sedmih pa enkrat zatresel mrežo tekmeca in štirikrat podal za gol.

Slovenca sta sprva dobila pogodbo do novembrske reprezentančne akcije, ki pravkar poteka, z možnostjo podaljšanja, kar se je tudi zgodilo. Vodstvo avstrijskega kluba bo nanju računalo vse do konca sezone.

"Lačna in zagnana"

"Za nas sta v situaciji, v kateri smo se znašli zaradi poškodb, pridobitev. V našo ekipo sta vnesla zelo pomembno stvar, oba sta 'lačna' in zagnana. Luka Maver je presegel pričakovanja pri doseganju zadetkov, kar nam daje upanje za veliko pozitivnih stvari v preostanku prvenstva. Ken pa je igralec s številnimi izkušnjami v tem tekmovanju, v katerem vemo, česa je sposoben," je za uradno stran kluba ob podaljšanju povedal glavni trener Philipp Lukas.

"Zelo sem vesel, da sem lahko del te ekipe do konca sezone." Foto: Guliverimage

Nadaljevati podobno

"Zelo sem vesel, da sem lahko del te ekipe do konca sezone. Že večkrat sem rekel, da je v naši ekipi nekaj res odličnih hokejistov z veliko potenciala. S svojim začetkom sem bil zelo zadovoljen. To, da sem zbolel, seveda ni bilo načrtovano, a delam vse, da bom po premoru spet v dobri formi," je v klubski mikrofon dejal 33-letni Ograjenšek, šest let mlajši Maver pa dodal: "Zelo sem bil vesel, ko sem ugotovil, da želi ekipa podaljšati mojo pogodbo. Soigralci so mi do zdaj zelo pomagali in želim nadaljevati točno tako, kot sem stvari delal do zdaj."

Ko sta se legionarja pridružila Linzu, je bil ta po treh porazih z nič točkami zadnji, 13., trenutno je s šestimi zmagami in sedmimi porazi deseti.