Kanadčan Kale Kerbashian je poleti s trebuhom za kruhom prišel v Ljubljano in postal član HK Olimpija Ljubljana. Hitro je opozoril nase, a se nato poškodoval, tako da njegovi dnevi trenutno ne potekajo po željah. Namesto da bi na ledu pomagal soigralcem, je na urniku rehabilitacija. Kot pravi, je najtežje s psihološkega vidika, saj bi rad opravljal službo na ledu, ki ga je pripeljala med zmaje, a bo na to moral počakati še nekaj tednov.

Ljubljanski hokejski kolektiv je konec aprila na novinarski konferenci naznanil novo zgodbo, podkrepljeno s kanadskim finančnim vložkom Alexandra Lefebvra, in tam napovedal prve tuje okrepitve.

Med temi je bil tudi Kanadčan Kale Kerbashian, ki se je v Ljubljani odlično znašel. Hitro je opozoril nase in postal eden vidnejših članov napada zeleno-belega kolektiva. A 27. septembra ga je na tekmi proti Asiagu ustavila poškodba. Ob strelu je padel, obležal na ledu, se prijel za koleno in predčasno zaključil srečanje.

"Zdravniki vedo najbolje, tako da jim moram zaupati"

Nekaj dni zatem je prišla informacija, da glavni trener Antti Upi Karhula na 34-letnika ne bo mogel računati od šest do osem tednov. Vse od takrat dvoboje v Tivoliju vestno spremlja ob ledu, kjer smo ga ujeli po zadnji zmagi Olimpije nad Gradcem.

"Žal, res si nisem tako zamišljal začetka sezone, ki je zame kar nesrečen. Morda pa lahko rečem, da je šlo za srečo v nesreči. V trenutku poškodbe sem bil namreč prepričan, da sem s hokejem opravil za lep čas, da me dolgo ne bo nazaj, a zdravniki pravijo, da bo trajalo okoli šest tednov. Sam se počutim zelo dobro, mislim pa, da me želijo malo upočasniti, da ne želijo prehitevati z vrnitvijo, saj gre lahko ob prehitri vrnitvi hitro še kaj narobe. Zdravniki vedo najbolje, tako da jim moram zaupati."

"Zahtevno je predvsem s psihološkega vidika, zato poskušam čim večkrat priti v dvorano in biti z ekipo, kolikor je to le mogoče." Foto: Domen Jančič

"Zahtevno je predvsem s psihološkega vidika"

Kerbashian, ki je v ligi ICE za zdaj zaigral na treh tekmah in se podpisal pod zmagoviti zadetek v Celovcu ter dve asistenci, razumljivo pravi, da ima vloge gledalca, v kateri se ni znašel prvič, počasi dovolj.

"Pred dvema ali tremi leti se mi je zgodilo podobno. Treniraš celo poletje, se poskušaš spraviti v čim boljšo formo, potem pa 'bum' poškodba in okrevanje. Čakanje na vrnitev je težko, predvsem psihološko. Danes je bilo fante sicer super gledati (Olimpija je v nedeljo zmagala s 4:2, op. a.), a zgolj gledati in ne igrati res ni lepo. Želiš pomagati ekipi, želiš biti zraven, blizu soigralcev, blizu dogajanja, sploh če si v ekipi na novo, kot sem sam. Zahtevno je predvsem s psihološkega vidika, zato poskušam čim večkrat priti v dvorano in biti z ekipo, kolikor je to le mogoče," pravi sogovornik, ki bo moral naslednje tedne še naprej posvečati terapijam in rehabilitaciji.

Še nekaj tednov bo tekme spremljal v civilu. Foto: Pe. M.

"Začel sem kolesariti, tako da je zdaj na dnevnem redu kolesarjenje. Ta teden bom poskušal iti tudi v bazen, da dodam še vaje v bazenu in da ne bom le na kolesu. Počasi namreč vse skupaj postaja dolgočasno, saj želim igrati in upam, da bom kmalu spet s fanti na ledu. V ekipi se počutim dobro, lepo so me sprejeli. Za zdaj nam gre zelo dobro, morda igra z igralcem več res še ni tako učinkovita, a če kljub temu zmagaš, je vse lažje. Sezona bo dolga, pomembno je, da v težkih trenutkih držimo skupaj," je Kerbashian zadovoljen v klubu, prav tako mu je všeč njegov novi dom.

Spomin na Kanado, novembra na okušanje italijanske kuhinje

"Ko so me poklicali iz kluba in smo se dogovorili za sodelovanje, sem opravil domačo nalogo. Prej o Sloveniji nisem vedel veliko, ko pa sem jo 'poguglal', sem videl, da gre za lepo državo. Ljubljana je super in čudovito mesto. Sam prihajam iz manjšega kanadskega mesta, in kar sem do zdaj videl, je kar malce podobno Kanadi, z vsemi drevesi, naravo na splošno, res je lepo. Upam le, da zima ne bo tako huda, kot zna biti v Kanadi, v mojem mestu je namreč lahko precej hladno," se nadeja centralni napadalec, ki je še z nekaj soigralci obiskal tudi Hrvaško (Hvar), v načrtu pa ima obisk še ene slovenske sosede.

Foto: Domen Jančič

"Še nikoli nisem bil v Italiji. Mislim, da bom šel novembra, ko bomo imeli nekaj prostih dni. Slišal sem, da imajo odlično hrano, tako da želim preizkusiti še njihovo kuhinjo. Vem pa, da bom moral biti pazljiv, saj trenutno zaradi poškodbe ne morem biti preveč aktiven in se lahko dobra hrana hitro pozna (smeh, op. a.)," pravi ljubitelj golfa, ki bo deželo na sončni stran Alp v živo predstavil tudi staršema.

"Mama in oče se že veselita, da prideta na obisk. Njun Instagram je poln objav o Sloveniji in imata že narejen seznam, kaj vse želita obiskati. In tega ne bo malo," je pristavil v smehu.

Svoje soigralce, ki zasedajo tretje mesto IceHL, bo na daljavo znova lahko spremljal v petek, ko bodo gostovali v Linzu, prihodnji torek pa se dogajanje s tekmo proti Dunaju vrača v Tivoli.

