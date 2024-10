Hokejska Olimpija je v nedeljo v zgodnejšem terminu (ob 15. uri), ki je v Tivoli na družinski dan privabil tudi kopico otrok, gostila vodilno moštvo lige ICE Gradec slovenskega napadalca Roka Tičarja in lanskega zmaja Trevorja Goocha ter mu zadala drugi poraz sezone, sploh prvega po rednem delu srečanja.

Podobno kot v petek, ko je v Ljubljani gostoval drugi Bolzano, je pred zadnjo tretjino na semaforju pisalo 1:1, a razplet po 60 minutah je tokrat razveselil navijače gostiteljev. Če so Južni Tiorolci v petek v zadnjih 20 minutah štirikrat zadeli in odpeljali zmago s 5:2, je ta tokrat ostala doma (4:2).

"Mislim, da smo skupno gledano videli dobro hokejsko tekmo. V prvih desetih minutah smo si priigrali kar nekaj priložnosti, v drugih desetih so oni postajali napadalnejši, a prvih 20 minut je bilo reultat precej izenačen. Večino druge tretjine sem bil zadovoljen z našo igro, odigrali smo jo bolje kot petkovo proti Bolzano. Po 40 minutah smo bili v enakem položaju. Želel sem videti, kako bomo tokrat odgovorili, ali smo se česa naučili. Mislim, da smo zadnjo tretjino odigrali precej pametno, solidno. Tudi ko je bilo malo bolj nevarno, nismo zganjali panike in smo bili na koncu bili nagrajeni. Srečali sta se ekipi, ki igrata napadalen hokej. Ko ena od takih ekip dobi momentum, je včasih treba "zgolj preživeti" te trenutke. Da, v zadnji tretjini smo se morali malce bolj braniti, a uspelo nam je. Ponosen sem na to, kako smo igrali večino časa ta konec tedna," je po zmagi novinarjem dejal glavni trener Olimpije Antti Upi Karhula.

Foto: www.alesfevzer.com

Finski strateg tudi tokrat po dvoboju ni mogel mimo vprašanja o igri z igralcem več. Olimpija ima enega najslabših izkoristkov "power-playa", med 13. moštvi je na 11. mestu. Ob 29 igrah z igralcem več je zadela trikrat. V nedeljo je imela v prvi tretjini dve minuti dva igralca več, nato je še dvakrat igrala z enim igralcem več, a ji ni uspelo premagati Jonasa Gunnarsona. Ji je pa to uspelo ob tretji igri pet na štiri, ko se je Marcel Mahkovec podpisal pod svoj prvi zadetek od dveh (izenačenje na 1:1) na tekmi in v sezoni.

"Vemo, da moramo tukaj še precej stvari izboljšati, a včasih stvari ne moreš izsiliti, pač pa moraš biti potrpežljiv. Fantje so v novi postavitvi, odkar je prišel Rudi (Rudolf Červeny, op. a.) enkrat trenirali pet na tri. Če je bil naš "power-play" kdaj stacionaren in počasen, smo danes videli več premikanja ploščka, fantje so imeli nekaj priložnosti, prišlo je do nekaj odbitkov ... S fanti smo se pogovarjali o tem, vedo, da so sposobni, da je nekaj fantov z odličnim strelom, le odpreti se mora," razmišlja Karhula, ki se s tem, da je neučinkovit "power-play" tema marsikaterega hokejskega pogovora, ne želi obremenjevati.

Foto: Domen Jančič

"Vem, da ljudje govorijo o tem, a sam nisem preveč zaskrbljen. Dokler igramo pet na pet, kot igramo zdaj, menim, da bo dobro. Tudi zadetki ob igralcu več bodo prišli. Seveda bi bilo dobro, da bi takoj steklo, saj bi bilo potem tudi fantom lažje, kot bo zdaj Marcelu, ki je dosegel prva gola sezone," verjame Finec na ljubljanski trenerski klopi.

Olimpija po šesti zmagi na osmi tekmi lige ICE zaseda tretje mesto, za vodilnim Gradcem zaostaja dve točki. Na delu bo znova v petek, ko bo gostovala pri Linzu, za katerega igrata slovenska napadalca Ken Ograjenšek in Luka Maver.