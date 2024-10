Olimpija v Tivoliju na kolena spravila vodilne

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v Hali Tivoli odigrali še drugo domačo tekmo tedna v ICEHL. Po tem, ko so v petek priznali premoč drugouvrščenemu Bolzanu, so tokrat na domačem ledu s 4:2 premagali vodilni Gradec, pri katerem igrata slovenski reprezentant Rok Tičar in prvo ime napada zmajev v lanski sezoni Trevor Gooch.

Ljubljanska ekipa je hitro pozabila petkov poraz v Tivoliju proti Bolzanu z 2:5 in po hudem boju pred domačimi gledalci premagala vodilno zasedbo razširjenega avstrijskega prvenstva iz Gradca. Ljubljančani so po peti zmagi napredovali na tretje mesto, dve točki več imajo osmoljenci današnje medsebojne tekme iz avstrijske Štajerske, točko več pa hokejisti iz Bolzana.

Olimpija Ljubljana : Graz99ers 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) Dvorana Tivoli, gledalcev 2079, sodniki: Soos, Zrnič (glavna), Bärnthaler, Vaczi. Strelci: 0:1 Haudum (Ganahl, Gooch, 26.), 1:1 Mahkovec (Mašič, Bičevskis, 38.), 2:1 Beričič (Zajc, 47.), 2:2 Bailey (Roy, Albano, 47.), 3:2 Mahkovec (Beričič, 56.), 4:2 Pance (60.). Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 10, Graz 99ers 4.

Ljubljančani so med sedmo in deveto minuto imeli kar dva igralca več na ledu, potem ko sta bila izključena Korbinian Holzer in Michael Schiechl, kljub izdatni terenski premoči pa si niso ustvarili prave priložnosti za zadetek. Do konca uvodne tretjine je bila tekma povsem odprta in enakovredna.

Uvod v drugo tretjino se ni najbolje začel za domače hokejiste. V 26. minuti so prejeli gol, potem ko je češkega vratarja ljubljanske ekipe Lukaša Horaka ugnal Lukas Haudum. Izbranci finskega strokovnjaka Anttija Karhule so po prejetem golu zaigrali bolj agresivno, v 38. minuti pa so končno izkoristili svoj peti "power play" na tekmi in prek Marcela Mahkovca dosegli izenačujoči zadetek.

Marcel Mahkovec je danes dosegel dva gola. Foto: Domen Jančič

Ljubljančani so prevladovali na začetku zadnje tretjine, po nevarnih strelih Nika Simšiča, Žige Pavlina in Bineta Mašiča pa so povedli v 47. minuti. Močan strel Mihe Zajca je švedski vratar avstrijske ekipe Jonas Gunnarsson najprej ubranil, odbiti plošček pa je iz bližine v njegovo mrežo pospravil Miha Beričič. A zmaji so le kratek čas uživali v vodstvu, 44 sekund kasneje je izenačujoči zadetek za ekipo iz Gradca dosegel Američan Casey Bailey.

Končnica dvoboja se je razpletla po željah ljubljanske ekipe. Dobre štiri minute pred koncem rednega dela je po podaji Beričiča svoj drugi gol na tekmi dosegel Mahkovec, v izdihljajih tekme - potem ko je ekipa iz Gradca v zadnji minuti igrala brez vratarja - pa je piko na i za končnih 4:2 postavil Žiga Pance.

Horak je danes zbral 38 obramb, Gunnarson 32.

Lukaš Horak je zbral 38 obramb. Foto: Domen Jančič

Olimpija bo po današnji tekmi znova na delu v petek, ko bo gostovala pri Linzu Kena Ograjenška in Luke Mavra. Ta danes gostuje pri Innsbrucku, prvak Salzburg gosti Dunaj, Pustertal pa Beljak.

ICEHL, 13. oktober

Lestvica

Preberite še: