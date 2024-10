Olimpiji power-play znova ni stekel, Južni Tirolci odpeljali poln plen

ICEHL, 11. oktober

Ljubljanska Olimpija je na sedmi tekmi nove sezone lige ICE lovila šesto zmago, a ji je to preprečil drugi Bolzano. Južnotirolci so izkoristili napake ljubljanske obrambe, v zadnji tretjini dosegli štiri gole in zasluženo odpeljali zmago z 2:5.

Olimpija se bo v nedeljo zoperstavila še enemu moštvu, ki letos kotira visoko. V Tivoli prihaja vodilni Gradec slovenskega napadalca Roka Tičarja. Graški panterji so tokrat na domačem terenu slabo začeli, v šesti minuti so zaostajali z 0:2, a v pozneje stvari postavili na svoje mesto. Tičar je zadel za izenačenje na 2:2, lani najvidnejši člen napada Olimpije Trevor Gooch pa je zadel za zmago s 3:2.

Prvak Salzburg je proti Pustertalu sredi tekme vodil s 4:1, na koncu pa po izvajanju kazenskih strelov izgubil (5:6). Dunaj je tesno premagal Asiago, Beljak pa s 5:3 Pioneers Vorarlberg.

Nedeljski družinski dan v Tivoliju V nedeljo bodo v Tivoliju gostovali graški panterji, obeta se družinski dan. Foto: 99ers

Nedeljska tekma v Tivoliju se bo začela že ob 15. uri, dogajanje pa že okoli 13.30, ko bo v navijaški coni še posebej pestro. Predstavili se bodo Mali pustolovci, njihovi škrati iz Začaranega gozda so za najmlajše pripravili trenje orehov, streljanje z gozdnim katapultom, barvanje volčjih mask, izvijanje matic in vijakov ter igro tri v vrsto ... Otroci do 14. leta starosti si bodo lahko tekmo v spremstvu odrasle osebe ogledali brezplačno, na tekmi bo otrokom namenjena posebna tribuna, po njej pa se bodo lahko srečali z igralci in se jim pridružili na ledu.

