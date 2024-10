Olimpija se je hitro vrnila na zmagovalne tirnice

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so hitro pozabili petkov poraz pri Innsbrucku. Znova so bili na delu že v soboto, ko so gostovali pri Pioneers Vorarlberg in zabeležili še peto zmago v sezoni. Bilo je 5:2. Še štiri tekme bodo v nedeljo.

Zmaji so odlično otvorili srečanje in z goloma Bineta Mašiča in Žige Mehleta na polovici prve tretjine vodili z 2:0. V 14. minuti je prednost povišal Maris Bicevskis, domači pa so do konca tega dela igre vendarle znižali. V drugi tretjini so se Avstrijci nevarno približali, saj so ta del igre dobili z 1:0.

V zadnji tretjini pa so bili strelsko bolj navdahnjeni Ljubljančani in z goloma Nika Simšiča ter za konec še Roberta Saboliča v prazno mrežo poskrbeli, da se z vsemi tremi točkami vračajo v prestolnico.

Zmaje naslednja tekma čaka v petek, 11. oktobra, ko bodo gostili Bolzano.

ICEHL, 5. oktober

Lestvica

