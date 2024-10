Bo Slovencema z Linzem uspelo priti do prve zmage?

Štirje klubi se bodo danes potegovali za zmago v ICEHL. V derbiju začelja se bosta na v naprej odigrani tekmi 29. kroga pomerila Black Wings Linz, za katerega po novem igrata slovenska napadalca Ken Ograjenšek in Luka Maver, in Asiago. Obe ekipi sta še brez zmage. Pred Celovcem Jana Muršaka in Luke Gomboca je šesti obračun sezone, tretjo zmago bodo lovili na domačem ledu, kjer bodo gostili Dunaj.