Hokejski Olimpiji je uspel rezultatski štart, ki bi ga pred sezono takoj podpisala. Na štirih tekmah ICEHL je štirikrat zmagala, od 12 točk jih je zbrala 11 in je na tretjem mestu ena od treh ekip brez poraza. "Če mi v petek (ob zmagi nad Asiagom, op. a.) ni bilo všeč, kar sem videl, sem tokrat ponosen na to, kako so fantje igrali vsako menjavo," pravi finski trener zmajev Antti Karhula, ki nekaj časa ne bo mogel računati na kanadsko okrepitev Kala Kerbashiana.

Prvič, odkar hokejisti zdajšnje Olimpije sodelujejo v ligi ICE, jim je uspelo sezono odpreti s štirimi zmagami. Zadnji dve so vknjižili pretekli konec tedna v domači dvorani, kjer so v petek po neprepričljivi predstavi strli odpor Asiaga, v nedeljo pa še Pustertal. Obakrat so zmagali z 2:1, a igra se je proti italijanskima tekmecema razlikovala.

"Petkovo tekmo sem si ogledal (zaradi bolezni je Olimpijo v petek vodil pomočnik trenerja Andrej Tavželj, op. a.) in ni mi bilo všeč, kar sem videl. Sploh na začetku. Začeli smo preveč mehko, nato je bilo vendarle nekoliko bolje. Pred nedeljsko tekmo smo se pogovarjali, da želimo igrati na polno skozi celotno tekmo, vsako menjavo, da mora vsak član dati vse od sebe. In prav to so naredili. Zelo ponosen sem bil na fante po vsaki menjavi, kako so igrali. Zagotovo smo si zaslužili te tri točke. Lahko pa bi bilo lažje, če bi izkoristili svoje priložnosti, a na koncu dneva imamo zmago. Do nje smo prišli z 'umazanima' goloma, ki nista prišla iz najboljših priložnosti, a pomembno je, da je zmaga tu," je po nedeljskem srečanju novinarjem dejal glavni trener zmajev Antti Karhula, ki je zadovoljen z okrepitvami, ki so jih pripeljali na Celovško 25.

Trener Antti Karhula je zaradi bolezni izpustil petkov obračun, v nedeljo pa Olimpijo znova vodil do zmage. Foto: www.alesfevzer.com

Kale Kerbashian je na prisilnem počitku. Foto: www.alesfevzer.com A na eno od ključnih okrepitev vsaj nekaj tednov ne bo mogel računati. Kanadski napadalec Kale Kerbashian je v prvi tretjini petkove tekme z Asiagom po strelu nerodno padel, obležal na ledu in tekmo končal predčasno. V nedeljo je v Tivoli prišel v civilu in si dogajanje ogledal z VIP-tribune.

"Upam, da bomo v naslednjih dneh natančneje vedeli, kako in kaj. Trenutno lahko rečem, da ga vsaj dva, tri tedne ne bo. Bomo videli. Smo v delu sezone, v katerem ne želiš ničesar tvegati."

Če ne gre zlepa ...

"Bila je res zanimiva tekma, skozi 60 minut smo bili veliko boljši nasprotniki, prevladovali smo pri posesti ploščka, napadali smo, imeli smo res lepe priložnosti, ki bi jih lahko že precej prej izkoristili. Pred zadnjo tretjino smo se v slačilnici dogovorili, da moramo samo tako nadaljevati, da bo že prišel tisti zadetek, vedno je tako. Če ti ne uspe dati nekega lepega gola, moraš pač dati 'umazanega', kar se je danes tudi zgodilo. Mislim, da smo kot ekipa odigrali do konca in zasluženo zmagali," pa je po nedeljski zmagi razmišljal napadalec Blaž Tomaževič, ki je načel mrežo gostov.

"Če bi nam kdo to ponudil pred sezono, bi takoj sprejeli, a vemo, da še nihče ni postal prvak po štirih tekmah," pravi Blaž Tomaževič. Foto: Domen Jančič

Lahko pride do frustracije, lahko pa da dodaten zagon

Olimpija je imela v nedeljo petkrat igralca več na ledu, a številčne prednosti ni izkoristila. Iz 14 power-playev so zmaji to sezono dosegli le dva gola, s 14,3-odstotno učinkovitostjo so na devetem mestu. "Ko imaš tolikokrat igralca več in ne zadeneš, gredo lahko stvari v dve različni smeri. Lahko vzameš to kot neko frustracijo in ti lahko podre celo tekmo, lahko pa iz tega potegneš nek momentum, ki da dodaten zagon ekipi. Menim, da nam bo igra z igralcem več slej ko prej stekla. Vemo, da bo treba popraviti izkoristek, saj bo igra z igralcem več in manj odločala veliko tekem, a imamo še čas za napredek," pravi 26-letnik, ki se je po dveh sezonah v Beljaku pred letošnjim tekmovalnim obdobjem vrnil v Ljubljano, kjer se je, kot pravi, z novo zgodbo veliko stvari spremenilo na bolje.

Zadovoljen je tudi z dejstvom, da so s soigralci od mogočih 12 točk osvojili kar 11. "Če bi nam kdo to ponudil pred sezono, bi takoj podpisali, a vemo, da še nihče ni postal prvak po štirih tekmah."

Zmaje konec tedna čaka dvojno avstrijsko gostovanje, v petek v Innsbrucku, v soboto pri Pioneers Vorarlberg. Foto: www.alesfevzer.com

Konec tedna dvojno avstrijsko gostovanje

Naslednji dve srečanji Ljubljančane čakata že konec prihodnjega tedna, ko bodo odkljukali dve zaporedni tekmi v dveh dneh. V petek bodo gostovali v Innsbrucku, v soboto še pri Pioneers Vorarlberg.

"Zdaj bomo poskrbeli za regeneracijo, nato pa nadaljevali počasi. Ne razmišljam še pretirano o tem koncu tedna, je pa tako, da smo imeli lani enako gostovanje. Na prvi tekmi smo bili dobri, na drugi nam je manjkalo energije. Upam, da jo bomo tokrat znali prenesti tudi na drugo," je proti koncu tedna še pogledal Karhula, ki z varovanci zaseda tretje mesto.