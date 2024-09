Vodstvo Steinbach Black Wings Linz je reagiralo na slab štart v novo sezono in poškodbe v napadu, saj bosta dlje časa odsotna Brodi Stuart in Emil Romig. V svoj napad so pripeljali dva Slovenca, stara znanca ICEHL, Kena Ograjenška in Luko Mavra.

Za začetek do novembrskega premora

33-letni Ograjenšek se je spomladi po osmih sezonah poslovil od Gradca, 26-letni Maver pa je zadnji dve sezoni preživel na Predarlskem, kot član Pioneers Vorarlberg.

Z obema slovenskima reprezentantoma so se dogovorili za sodelovanje do novembrskega reprezentančnega premora, po katerem se lahko dogovorijo za podaljšanje.

"Po izpadu nekaterih igralcev smo bili prisiljeni reagirati. Veseli smo, da smo v tako kratkem času uspeli dobiti dva dobra igralca. Luko poznamo iz lanske sezone pri Pioneers in bi nam moral zagotoviti stabilnost na sredini. Ken je dolgoletni igralec lige, vemo, da je zelo nadarjen napadalec in inteligenten igralec," je za uradno spletno stran kluba dejal glavni trener Philipp Lukas.

Debi v nedeljo v Gradcu

Slovenca sta že opravila trening z ekipo, za Linz bosta debitirala na nedeljskem gostovanju v Gradcu.

Linz je slabo vstopil v novo sezono, na treh tekmah je trikrat izgubil - s kar 0:5 proti Bolzanu in Celovcu, nato še z 1:2 proti Dunaju -, tako da je z nič točkami na zadnjem mestu.