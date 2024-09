Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so na tretji tekmi nove sezone ICEHL vknjižili tretjo zmago, na domačem ledu so z 2:1 premagali Asiago in ostali eno od treh neporaženih moštev. Zmago je nekoliko zasenčila poškodba kanadskega napadalca Kala Kerbashina, ki je v deseti minuti po strelu nerodno padel, se prijel za koleno, ob pomoči zapustil led in predčasno končal srečanje. Že v nedeljo ob 18. uri bodo Ljubljančani znova igrali v Tivoliju, gostili bodo Pustertal. Ta je v petek za prvo zmago sezone s 4:1 premagal Innsbruck.

HK Olimpija Ljubljana : Asiago 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 1800, sodniki: Ofner, Seewald (glavna), Hribar, Zgonc.

* Strelci: 0:1 Fram (Gennaro, 5.), 1:1 Pance (28.), 2:1 Ege (Tomaževič, Sabolič, 48.).

* Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 2, Asiago 12.

Ljubljansko moštvo je lahko z uvodom v novo sezono ICEHL zelo zadovoljno. Potem ko je na prvi tekmi pretekli petek pred okoli 3.700 gledalci v Tivoliju s 3:2 premagalo Beljak, je v nedeljo na gostovanju pri podprvaku Celovcu zmagalo v podaljšku, v petek pa pred domačimi gledalci vknjižilo še tretjo tesno zmago – Asiago je premagalo z 2:1.

Olimpija se je z večernimi gosti srečala pred natanko dvema tednoma in na pripravljalni tekmi zmagala s 5:2. Ljubljančani, ki jih je tokrat s trenerske klopi vodil pomočnik obolelega Upija Karhule Andrej Tavželj, so se zavedali, da bo šlo tokrat za drugačno srečanje. In res je bilo tako.

Kale Kerbashian se je v deveti minuti poškodoval in predčasno končal srečanje. Foto: Domen Jančič Olimpija ni blestela, je pa igrala dovolj dobro, da je dobila vse tri točke. Uspeh je nekoliko zasenčila le poškodba ene najbolj zvenečih okrepitev, Kale Kerbashian si je v prvi tretjini ob nerodnem padcu poškodoval koleno in ob pomoči zapustil ledeno ploskev, za zdaj pa še ni znano, kako resna je poškodba.

Robert Sabolič je v dresu Olimpije odigral prvo tekmo v ICEHL. Foto: www.alesfevzer.com Je pa danes prvič v zelenem dresu zaigral Robert Sabolič, največja domača okrepitev pred novo sezono. Zaradi kazni iz prejšnje sezone je namreč izpustil uvodni tekmi, tokrat pa zaigral v prvem napadu.

V prvem delu si je domača ekipa pripravila nekaj polpriložnosti, zadeli pa so gostje, ko so hiter protinapad in razredčeno obrambo Ljubljančanov izkoristili za gol v šesti minuti. Danes pa zeleno-belim ni stekla niti igra ob številni prednosti, v celotnem dvoboju so imeli šest takšnih priložnosti, vendar se nobena ni končala z zadetkom.

Domače je tako reševal tudi vratar Lukaš Horak, izkazal se je z nekaj lepimi obrambami, saj so imeli gostje tudi več strelov (na koncu 30-22). A so kljub terenski premoči Italijani v drugi tretjini morali po plošček v svojo mrežo, Žiga Pance je izkoristil njihovo napako pred vrati in izgubljen plošček rutinirano spravil v gol Justina Fazia.

Podobna je bila igra tudi v zadnjem delu, Asiago je spet imel nekaj terenske premoči, potem pa je Olimpija iz prve nevarne akcije v tretjini zadela za 2:1. V gneči pred golom je do ploščka prišel spretni Wyatt Ege in zadel.

Lukaš Horak je ob zmagi Olimpije zaustavil 29 strelov od 30. Foto: www.alesfevzer.com

To pa je bil tudi gol za zmago, saj so domači do konca tekme uspešno nadzorovali dvoboj, sicer zapravili še dva power playa, a Asiago vseeno ni dobil prave priložnosti za izenačenje.

Kuraltovi Celovcu zadali hud poraz, Tičar zadel ob novi zmagi stoodstotnega Gradca

Madžarsko moštvo je s 4:0 odpravilo Celovec. Foto: Soós Attila Madžarski Fehervar AV19 se je danes prvič v ICEHL predstavil v novi dvorani. Anže Kuralt in druščina bi si težko želeli boljši razplet večera. Aktualne podprvake iz Celovca so odpravili s 4:0. Odločilni so bili trenutki na sredini dvoboja, ko so v dobri minuti trikrat zatresli mrežo Korošcev, za katere igrata slovenska napadalca Jan Muršak in Luka Gomboc.

Gradec je po treh tekmah stoodstoten. Foto: 99ers Zbiranje zmag nadaljuje visokoleteči Gradec, katerega član je Rok Tičar. Graški panterji so tretjo zaporedno zmago nanizali doma, kjer so s 6:4 premagali Beljak in so pri maksimalnih devetih točkah, medtem ko koroška zasedba še nima zmage.

Pri devetih točkah je tudi Bolzano, ki je s 4:2 premagal Vorarlberg. Dunaj je z 2:1 premagal Linz, ki naj bi se mu pridružil Ken Ograjenšek.

V nedeljo "Oktoberfest" in brezplačno pivo za polnoletne

V Tivoliju bo pestro že v nedeljo, ko se bo ob 18. uri oglasil Pustertal. Klub, ki je Olimpiji v zadnji sezoni v dodatnih bojih za končnico preprečil preboj v četrtfinale. Nova ljubljanska branilca Arvin Atwal in Wyatt Ege bosta še posebej motivirana, saj sta v zadnjem tekmovalnem obdobju igrala za goste.

Arwin Atwal je bil v lanski sezoni član nedeljskih gostov. Foto: www.alesfevzer.com "Za tiste fante, ki so bili lani del te slačilnice, bo to ena revanša, mini derbi. Njihova pričakovanja pred vsako sezono so zelo visoka. Glede na to, da so imeli malo slabši štart, bodo prišli sem lačni zmage. Vsak se želi dokazati v tej ligi, ki je zelo izenačena, kjerkoli igraš, želiš točke, zmage. Treba bo biti pravi, osredotočen in igrati svojo igro vseh 60 minut," pa o nedeljskem tekmecu pravi Tavželj.

V ljubljanskem klubu obljubljajo, da bo v nedeljo zadišalo po Bavarski, saj se obeta "Oktoberfest", tako da bodo vsem navijačem, starejšim od 18 let, podarili eno pivo.

ICEHL, 27. september

Lestvica

