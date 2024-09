"Ko smo prišli v Tivoli okoli 16. ure, so prvi navijači že prihajali pred dvorano, tako da se je dalo čutiti, da bo posebna tekma. Veseli me, da je prišlo toliko ljudi, verjetno je bil to tudi eden od razlogov, da je bila prisotna nervoza, da sprva nismo bili pravi, sem pa zadovoljen z zadnjim delom tekme," je po zmagi HK Olimpija Ljubljana na uvodni tekmi nove sezone ICEHL dejal trener zmajev Upi Karhula. Slavje zmajev s 3:2 nad Beljakom je v živo v družbi poslovnih partnerjev pospremil tudi kanadski vlagatelj Alexandre Lefebvre, ki je bil po zmagi nasmejan. Kanadčan upa, da bodo navijači tudi v prihodnje v lepem številu napolnili Tivoli.

Hokejska Olimpija je s predstavitvijo nove zgodbe, v katero je spomladi vstopil kanadski strateški partner Alexandre Lefebvre, na uvodu v novo sezono ICEHL uspela prepričati gledalce in na premieri dodobra napolnila dvorano Tivoli.

Navijači so se zbirali že več kot dve uri pred obračunom ljubljanskih zmajev in beljaških orlov, ozračje sta pred dvorano ogrevala Pero Lovšin in Grega Skočir ob spremljavi španskih borcev, v razgreti dvorani – termometri so ob koncu pokazali tudi 23 stopinj Celzija – pa je nato Olimpijo do tesne zmage pospremilo uradno dobrih 3.700 gledalcev. Več kot trikrat več kot na prvi lanski domači tekmi.

"Dalo se je čutiti, da bo nekaj posebnega"

"Ko smo prišli v Tivoli okoli 16. ure, so prvi navijači že prihajali pred dvorano. Dalo se je čutiti, da bo posebna tekma. Kaj takega tu še nisem videl. Lepo je bilo, da so prišli v takem številu, da smo videli skoraj poln Tivoli," je bil po tekmi s šovom, navijači in zmago zadovoljen glavni trener Olimpije Upi Karhula, manj pa z igro svojih varovancev, predvsem v prvih dveh tretjinah.

Glavni trener Upi Karhula je bil zadovoljen s šovom, številom gledalcem in zmago, manj pa z igro v prvih dveh tretjinah. Foto: www.alesfevzer.com

"Ko so dosegli drugi gol, smo začeli igrati vse bolje"

"Morda je bilo to pričakovanje, pa toliko gledalcev eden od dejavnikov, zaradi katerega so bili igralci nervozni. Prepričan sem, da so fantje želeli narediti nekaj več, a ko si včasih nekaj pretirano želiš, se lahko prikrade nervoza. Tako je bilo prvih 20 oziroma kar 40 minut. Nismo igrali, kot smo si želeli, a smo kljub vsemu uspeli trikrat zadeti. Ko so oni dosegli drugi gol, smo mi začeli igrati vse bolje. Igrali smo bolj sproščeno, kontrolirali plošček, igrali pametneje, zadnjih 17 minut smo bili dobri. Upam, da se do naslednje domače tekme prihodnji petek uspemo še nekoliko sprostiti," je novinarjem dejal Finec.

"Sanjski začetek sezone, tako zame kot za celotno ekipo." Foto: www.alesfevzer.com

"Sanjski začetek"

Ta še ni mogel računati na novinca v moštvu, slovenskega reprezentanta Roberta Saboliča, ki služi kazen iz lanske sezone, tako da je v prvem napadu ob Kaleu Kerbashianu in Alexandru Lavoieju zaigral Nik Simšič. In se na koncu podpisal pod dva gola. "Sanjski začetek sezone, tako zame kot za celotno ekipo. Veselili smo se te tekme, vedeli smo, kako pomembna je za klub, borbali smo vseh 60 minut in si zaslužili zmago. Morda smo na začetku malo bolj stiskali palice, saj je bila atmosfera nerealna, navijanje, cel šov, veliko navijačev."

Alexandre Lefebvre si je srečanje ogledal s poslovnimi partnerji. Foto: Pe. M.

"Lep večer z veliko navijači in nasmejanimi igralci"

Vse skupaj si je v živo ogledal tudi Lefebvre, ki se je tekme udeležil v družbi nekaterih severnoameriških poslovnih partnerjev, s katerimi sodeluje že vrsto let.

"Veseli me, da se je zbralo toliko ljudi, lani jih je bilo na prvi domači tekmi nekaj čez tisoč, letos jih je precej več. Drugače je, ko igraš pred polno dvorano. Res lep večer, tudi igralci so nasmejani, tu je še zmaga, super," je novinarjem po koncu obračuna dejal Kanadčan.

"Zdaj je naša naloga, da najdemo način, kako bomo spet privabili ljudi"

Posel, vezan na gradbeništvo, ga bo že danes odpeljal v Španijo, nato pa se vrača čez lužo. A v mislih bo še naprej imel tudi Olimpijo, pravi, saj želi s klubom najti rešitev, kako navijaški trend ohraniti tudi v prihodnje.

"Zdaj je naša naloga, da najdemo način, kako bomo spet privabili ljudi. S klubom se pogovarjamo, kako iz vsake tekme narediti dogodek." Foto: Domen Jančič

"Želimo si, da bi bila dvorana čim bolj polna na vsaki tekmi, se pa zavedamo, da mora biti prav vsaka tekma dogodek, ki bo privabil družine ali pa skupine prijateljev, ki bodo popili še kakšno pijačo in kakšno rekli. Na srečo tu ni toliko domačih tekem, sprva 24. Zdaj je naša naloga, da najdemo način, kako bomo spet privabili ljudi. S klubom se pogovarjamo, kako iz vsake tekme narediti dogodek. Bo pa pomemben tudi rezultat na ledu. To vemo," se izziva zaveda poslovnež, ki je zadovoljen z opravljenim delom Olimpijine ekipe ob ledu.

"Vem, da je ta ekipa garala, da je uspela pripraviti vse skupaj. Ponosen sem na njo. Navijači so prepoznali trud, vidim, da pridno kupujejo tudi klubske artikle. Spremenili smo kar nekaj stvari, da tudi logo, kar je lahko nevarno, a mislim, da je za zdaj ljudem všeč, verjamem pa, da nekateri potrebujejo čas, da se nanj navadijo," je še povedal Lefebvre, ki ima namen Slovenijo obiskati novembra, v času dneva zahvalnosti.