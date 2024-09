Prenovljena Olimpija sezono odprla z zmago #video

Začela se je 25. sezona lige ICEHL (nekdanja EBEL), v kateri sodeluje 13 moštev, od tega eno slovensko HK Olimpija Ljubljana. Zmaji, katerih cilj je končnica, so za uvod v Tivoliju s 3:2 premagali Beljak. Dogajanje pod Rožnikom se je sicer začelo že debelo uro pred začetkom tekme, ko sta množico navijačev ogrela Pero Lovšin in Grega Skočir ob spremljavi Španskih borcev. Ljubljančani tokrat še niso mogli računati na pomoč novinca, reprezentanta Roberta Saboliča, ki je moral še odslužiti kazen iz pretekle sezone. Tekmo pa si je ogledal tudi novi strateški partner Olimpije, Kanadčan Alexander Lefebvre, skupaj s skoraj 17 poslovnimi partnerji. Naslov prvaka branijo Salzburžani, ki pa so v ponovitvi lanskega finala izgubili spopad s Celovcem (3:4 po kazenskih strelih).

Olimpija je novo tekmovalno obdobje odpirla v domačem Tivoliju, kjer je v petek gostila Beljak, za katerega sta še pred meseci igrala dva njena člana, Tomaževič in Sabolič. Zadnji zaradi kazni ob koncu lanske sezone še ni smel pomagati ekipi, ki jo je kot kapetan vodil 39-letni veteran Žiga Pavlin.

Hala Tivoli že dolgo ni bila tako polna, hokejisti pa so na led pridrsali ob ognjemetu skozi žrelo napihljivega zmaja. Že v peti minuti tekme je trojica Kale Karbashian, Jan Čosić (podajalca) in Nik Simšič (strelec) izpeljala bliskovito akcijo, za vodstvo zmajev z 1:0. Ob izteku 14. minute so Beljačani izkoristili igralca več na ledu (izključen je bil Wyatt Dale Ege) in prišli do izenačenja. Domačega čuvaja mreže Lukaša Horaka je premagal Max Coatta. A na odmor so s prednostjo vendarle odšli zmaji. Žiga Pavlin je slabe štiri sekunde pred koncem prve tretjine poslal plošček proti beljaškim vratom, ta se je prebil mimo vseh nog in palic in presenetil tudi gostujočega vratarja Jeana Philippa Lamoureauxa.

Foto: www.alesfevzer.com

V drugo tretjino so Ljubljančani vstopili poletno in podjetno, v 28. minuti pa je Alexandre Lavoie s podajo našel Simšiča, ki je vodstvo domačih povišal na 3:1. Pri tem izidu je tudi ostalo do konca drugega dela igre.

V 43. minuti so Beljačani spet izkoristili "power-play" in zaostanek zmanjšali na 2:3. Horaka je premagal Dylan MacPherson. Več gostje niso zmogli in Ljubljančani so se veselili prve zmage v sezoni.

Ljubljanski vratar Horak je ubranil 26 strelov, Lamoureaux na drugi strani pa 28.

Pestro je bilo že pred tekmo, ko sta navijače ogrevala Pero Lovšin in Grega Skočir

Olimpija začela novo zgodbo

Ljubljanski kolektiv je v zadnji sezoni redni del končal na devetem mestu, v dodatnih bojih s Pustertalom pa ostal brez končnice. Ta je letos cilj kluba, ki je doživel več sprememb. Spremenili so celostno podobo in logotip, prevetrili zasedbo z nekaterimi tujci (Kale Kerbashian, Alexandre Lavoie, Arvin Atwal, Wyatt Ege) in domačimi reprezentanti (Robert Sabolič, Blaž Gregorc, Blaž Tomaževič), s tem so se zvišali tudi rezultatski apetiti, ki v štirih letih segajo do naslova prvakov.

Konec je pripravljalnega obdobja, od danes gre v ICEHL zares. Tekmovanje bo tudi v novi sezoni združevalo 13 klubov iz štirih držav. Ob edinem slovenskem predstavniku HK Olimpija Ljubljana bodo v regionalni druščini igrali avstrijski Salzburg, Celovec, Dunaj, Beljak, Gradec, Linz, Innsbruck, Vorarlberg, italijanski Bolzano, Pustertal in Asiago ter madžarski Fehervar AV19.

Vsak klub bo v rednem delu sezone odigral 48 tekem. Po koncu rednega dela (21. februar 2025) se bo najboljša šesterica neposredno uvrstila v četrtfinale, moštva na mestih med sedem in deset se bodo v dodatnih bojih (med 23. in 28. februarjem 2025) pomerila za preostali četrtfinalni vstopnici, za moštva med 11. in 13. mestom pa bo po rednem delu sezone konec.

Končnica se bo začela 2. marca prihodnje leto, tako v četrtfinalu in polfinalu kot finalu bodo igrali na štiri zmage. Prvak, naslov brani Salzburg, bo znan najpozneje 17. aprila 2025.

Branilci naslova začeli s porazom

Uvodni dan je prinesel tudi ponovitev lanskega finala. Podprvak Celovec, v postavo katerega se je po poškodbi vrnil Jan Muršak in zadel za 2:3, njegov član pa je tudi Luka Gomboc, je gostil prvaka iz Salzburga in ga po kazenskih strelih premagal s 4:3.

V ponovitvi lanskega finala sta se na Koroškem srečala Celovec in branilec naslova Salzburg. Foto: EC-KAC/Pessentheiner

Visokoleteči Gradec, ki je v svoje vrste zvabil Roka Tičarja in prvo Olimpijino ime napada lanske sezone Trevorja Goocha, je z 2:1 slavil na gostovanju na Dunaju. V avstrijskem glavnem mestu igra Slovenec Aljaž Predan, ki je sprejel avstrijsko državljanstvo in nastopa kot domači igralec.

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) bo na premierni ICEHL nastop v novi dvorani moral še počakati, saj je zvečer gostoval pri Pustertalu in zmagal s 5:2, Bolzano je bil doma s 5:0 boljši od Linza, Innsbruck pa s 3:1 od Vorarlberga.

ICEHL, 20. september

Lestvica

Preberite še: