Hokejisti Olimpije Ljubljane se v novo sezono podajajo z novim strateškim partnerjem Alexandrom Lefebvrom , prenovljeno grafično podobo in prevetreno zasedbo. Cilj v novem tekmovalnem obdobju je končnica, v štirih pa lovorika v IceHL. To bodo v petek ob 19.15 odprli s tekmo proti Beljačanom. V Tivoliju bo pestro že debelo uro pred obračunom, ko bosta ozračje ogrela Peter Lovšin in Gregor Skočir.

Zadnjo uradno tekmovalno tekmo je ekipa Olimpije odigrala sredi marca, ko je za državni naslov v Podmežakli premagala Jesenice z 2:0 in se veselila uspeha po štirih odigranih finalnih tekmah. Pred tem je v ligi ICE po rednem delu zasedla deveto mesto in na dodatnih tekmah za uvrstitev v končnico izgubila proti Pustertalu z 1:2 v zmagah. Vodstvo, strokovni štab na čelu s finskim trenerjem Anttijem Upijem Karhulo in igralci v novi sezoni pričakujejo nadgradnjo prejšnje z nastopom v končnici lceHL, v kateri želijo zmagati čez štiri leta.

"Začenja se novo obdobje, ko bomo lahko izrazito dvignili cilje"

"V letošnji sezoni si želimo uvrstiti v končnico, nato pa želimo vsako leto iti korak naprej. V štirih letih želimo biti prvaki lige ICE." Foto: Bor Slana/STA Predsednik Olimpije Miha Butara je povedal, da so od pomladi, ko so najavili prihod novega strateškega partnerja Alexandra Lefebvra, naredili veliko in precej okrepili moštvo.

"Ključen je bil prihod novega partnerja, s katerim se začenja novo obdobje, ko bomo lahko izrazito dvignili cilje. S sponzorji smo sklenili štiriletne pogodbe, prišli so novi, mednarodni partnerji, vse to bo omogočilo rast. Spet smo naredili neki nov strateški načrt, kjer so jasno definirani vsi cilji. V letošnji sezoni si želimo uvrstiti v končnico, nato pa želimo vsako leto iti korak naprej. V štirih letih želimo biti prvaki lige ICE. Pred tem se ne bomo skrivali. Želimo si, da bomo tako kadrovsko kot organizacijsko rasli. Želimo postati evropsko pomemben klub, kar pomeni, da bomo lahko krojili vrh v nekem tekmovalnem smislu, organizacijsko pa želimo biti vzor v regiji, vzgajati mlade hokejiste, želimo ponuditi neko perspektivo," je na novinarski konferenci, ki je potekala na vlaku, pred začetkom sezone dejal predsednik kluba.

Miha Butara o ciljih Olimpije:

Lefebvre živi čez lužo in je eden večjih kanadskih poslovnežev na trgu gradbenega materiala. Butara je z njim vsak dan v stiku. "Imamo redne tedenske sestanke. Po upokojitvi se bo preselil v Evropo in bo reden spremljevalec naših tekem, v petek pa bo prišel na tekmo in bo pripeljal 25 partnerjev iz ZDA in Kanade," je še dodal Butara.

Več pozornosti usmerjene na navijače

Direktor kluba Anže Ulčar je napovedal, da bodo veliko pozornosti posvetili navijačem z zanimivimi dodatnimi aktivnostmi že pred dvorano in nato tudi med tekmo. Navijaška cona bo v petek odprta že več kot uro pred tekmo s koncertom Petra Lovšina in Gregorja Skočirja. Prodali so tudi že 500 sezonskih vstopnic, največ v zgodovini kluba.

Anže Ulčar:

"Tujci so se dobro vklopili"

Olimpija je večino treningov in priprav opravila v Ljubljani, odigrala pa je tudi pripravljalni turnir v začetku tega meseca v Meranu proti nemškima ekipama. Po streljanju kazenskih strelov je bil za uvod uspešnejši prvoligaš Augsburg, ki je na koncu slavil 2:1. Na drugi tekmi proti ekipi drugoligašu EV Landshutpa je Olimpija izgubila z 2:5. V Tivoliju so 13. septembra zaključili priprave z zmago nad italijanskim Asiagom s 5:2.

Med tujimi novinci so tudi Kanadčani Arvin Atwal, Kale Kerbashian, ki je nazadnje igral v slovaški ligi, in Alexandre Lavoie ter Američan Wyatt Ege. Po 17 letih igranja v tujini se je vrnil Blaž Gregorc, med odmevnimi okrepitvami sta tudi slovenska reprezentanta Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, z Jesenic sta prišla branilec Rožle Bohinc in napadalec Lovro Kumanović. Glavni trener Antti Karhula. Foto: Bor Slana/STA

"Mislim, da smo imeli uspešno pripravljalno obdobje. Fantje so trdo delali. Pomembno je, da je kar nekaj fantov od lanske ekipe ostalo, tako da so vedeli, kaj lahko pričakujejo. Tudi novinci so se dobro vklopili. Skoraj polovica ekipe je med pripravami nekaj časa manjkala zaradi olimpijskih kvalifikacij, kar je nekoliko otežilo stvari, a kvalifikacije so bile pomembne za mlade, ki so imeli priložnosti igrati težke tekme tudi z igralci NHL. Do petka, ko začnemo sezono, želimo še okrepiti dobro energijo, včeraj in danes smo imeli dobra treninga. V petek pričakujem izjemno energijo, s katero bi 'podžgali' navijače," je zbranim novinarjem na ljubljanski železniški postaji dejal trener Antti Upi Karhula, ki mu bo kot pomočnik pomagal nekdanji reprezentant Andrej Tavželj.

Kapetan Žiga Pavlin pred novo sezono:

"Moja vloga se ne bo veliko spremenila, a mi bo lažje, ker smo dobili nekaj izkušenih igralcev. Lani sva bila z Žigo Pancetom edina malo starejša slovenska hokejista. Tujci so se dobro vklopili in imamo res dobro ekipo, ki lahko preseneti vsakega tekmeca. Vsi komaj čakamo, da se bo v petek vse začelo. Obenem pa moramo ostati trezni, da se ne zaletimo preveč, to bo le ena od 48 tekem rednega dela," pa je pred novo sezono dejal kapetan Žiga Pavlin.

Olimpija bo ob IceHL igrala tudi na državnem prvenstvu, ki se mu bo pridružila v polfinalu.