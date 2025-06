Bonino je v zeleno-belem dresu odigral 22 tekem in dosegel 17 točk, a njegov vpliv sega bistveno dlje od statistike, so zapisali pri ljubljanskem klubu. Poleg očitnega hokejskega znanja se je izkazal kot izjemna osebnost, vodja in mentor mladim soigralcem. Nick je sodelovanje s klubom HK Olimpija Ljubljana podaljšal tudi za sezono 25/26 in se je veselil vrnitve v Ljubljano. Pred kratkim pa je dobil ponudbo Pittsburgha za pomočnika trenerja, ki dokazuje njegovo osebno veličino in spoštovanje, ki ga uživa čez lužo.

Dodali so še, da je bila odločitev o razhodu obeh strani težka, a da ga v klubu razumejo in mu bodo omogočili ta velik korak v njegovi karieri. Zavedajo se namreč, da se taka priložnost posamezniku ponudi zgolj enkrat v življenju. Dejstvo, da je sprejel trenerski izziv na najvišjem hokejskem nivoju, je naravna nadgradnja poti vrhunskega športnika, ki globoko razume igro, zna povezati ekipo in vodi z zgledom.

V hokejskem klubu Olimpija Ljubljana zato izkušenemu napadalcu iskreno čestitajo in mu iz srca želijo veliko uspeha na njegovi poti. Ponosni so, da je bil del ekipe, da je prepoznal vizijo in energijo projekta, ki ga v HK Olimpija gradijo z jasnim ciljem: postati vodilna hokejska organizacija v regiji.

Vrača se v Pittsburgh, kjer je osvojil tudi oba naslova prvaka. Foto: Reuters

Bonino: Odločitev ni bila lahka ...

Bonino je ob slovesu od ljubljanskega kolektiva dejal: "Dobil sem edinstveno priložnost, da postanem pomočnik trenerja pri Pittsburgh Penguins, zato se poslavljam od igranja profesionalnega hokeja. Odločitev ni bila lahka, saj smo se z družino v Ljubljani počutili odlično. Navijačem se zahvaljujem za izjemno toplo dobrodošlico in podporo skozi celotno sezono. Eden od trenutkov, ki se mi je zares vtisnil v spomin, je bil, ko smo skupaj s soigralci osvojili naslov državnega prvaka in ga praznovali z navijači. Klub piše izjemno zgodbo in pred Olimpijo je svetla prihodnost, ki jo bom z veseljem spremljal."

Svoj pogled na situacijo je predstavil tudi direktor kluba Anže Ulčar: "Nickov klic me je seveda presenetil in sprožil mešane občutke. Izgubiti igralca kot je on – z vso njegovo kakovostjo na ledu, z izkušnjami iz lige NHL, predvsem pa z vrhunskimi osebnostnimi lastnostmi – ni lahko. Po drugi strani pa ga razumem in spoštujem njegovo odločitev, ki tudi zanj ni bila lahka. Tak klic ne pride pogosto in Nick, ki ima visoke trenerske ambicije, ga je enostavno moral sprejeti. Želimo mu vse dobro na nadaljnji poti. Bo pa Nick še naprej ostal naš ambasador ter pomagal klubu s svojim ugledom in znanjem."