"Zelo pozitivno gledam na to zgodbo. Ne gledam zgolj z vidika večjega pritiska. Je res, da ta pomeni, da ima tudi klub večje ambicije in da bodo naredili vse za to, da bomo uspešni. Čakali smo več let, da se Olimpija dvigne, zdaj je treba to zagrabiti in iz tega narediti največ. Komaj čakamo petek, želimo si z dobro zmago pred domačim občinstvom odpreti sezono," pred skorajšnjim začetkom nove sezone ICEHL pravi kapetan HK Olimpija Ljubljana Žiga Pavlin.

Slovenski prvaki, ki bodo četrto sezono zapored nastopali tudi v mednarodnem tekmovanju, ligi ICEHL, so konec aprila predstavili korenite spremembe v prihajajoči sezoni in za naslednje obdobje.

S prihodom kanadskega strateškega partnerja Alexandra Lefebvra so okrepili proračun, ime kluba spremenili v HK Olimpija Ljubljana, spremenili so tudi celostno podobo in logotip, prevetrili zasedbo z nekaterimi tujci (Kale Kerbashian, Alexandre Lavoie, Arvin Atwal, Wyatt Ege) in domačimi reprezentanti (Robert Sabolič, Blaž Gregorc, Blaž Tomaževič) ter posledično razumljivo zvišali cilje.

Načrti, v katerih je tudi zasnova poglobljene navijaške zgodbe, zajemajo štiriletno obdobje. Z rezultatskega vidika želijo v novi sezoni v končnico, v štirih letih pa na vrh, vse do naslova prvaka.

Novo zgodbo bodo začeli pisati v petek, ko bo v Tivoliju ob 19.15 gostoval Beljak. A že pred 18. uro bo pred dvorano, kjer bosta ozračje ogrevala Peter Lovšin in Gregor Skočir ob spremljavi Španskih borcev, pestro.

Kapetan Žiga Pavlin pred začetkom sezone:

"Načrt na dolgi rok, a določene rezultate bo treba pokazati že kmalu"

"Kot vem, ima klub načrt zastavljen za štiri leta, tako da se dela na dolgi rok, je pa res, da bo treba rezultate pokazati že zelo kmalu." Foto: Domen Jančič "Zelo pozitivno gledam na to zgodbo. Ne gledam zgolj z vidika večjega pritiska. Je pa res, da ta pomeni, da ima tudi klub večje ambicije in da bodo naredili vse za to, da bomo uspešni. Čakali smo več let, da se Olimpija dvigne, zdaj smo tukaj, zdaj je treba to zagrabiti in iz tega narediti največ. Kot vem, ima klub načrt zastavljen za štiri leta, tako da se dela na dolgi rok, je pa res, da bo treba rezultate pokazati že zelo kmalu. Zakaj ne že v petek, z dobro zmago pred domačim občinstvom?" pred začetkom nove sezone razmišlja kapetan zmajev Žiga Pavlin.

"Na papirju močnejši kot lani, a..."

Izkušeni branilec, ki se je konec avgusta znova pridružil reprezentanci in nastopal v olimpijskih kvalifikacijah, meni, da je ljubljanska zasedba kakovostnejša kot lanska.

"Na papirju smo zagotovo močnejši kot lani, a treba bo to pokazati na ledu. Vse kaže, da gremo v pravo smer, je pa zdaj na nas, da upravičimo stvari z rezultati," pravi steber obrambe, ki se pri 39 letih počuti odlično: "Zagotovo je regeneracija pri meni daljša, kot je pri 20 let staremu hokejistu, a nekako to nadomestim s svojimi izkušnjami. Točno vem, kaj potrebujem, morda kakšno utež v fitnesu manj dvignem in se raje pripravim drugače. A še vedno sem v dobri formi, tudi rezultati priprav kažejo na to. Sem samozavesten in komaj čakam na petek." "Na papirju smo zagotovo močnejši kot lani, a treba bo to pokazati na ledu. Vse kaže, da gremo v pravo smer, je pa zdaj na nas, da upravičimo stvari z rezultati." Foto: Domen Jančič

Karhula: Več korakov naprej

Ure do začetka odšteva tudi glavni trener ljubljanskega kolektiva Antti Upi Karhula, ki se je v Ljubljano preselil konec januarja 2023, tako da bo to zanj drugo tekmovalno obdobje, ko bo Olimpijo vodil od začetka sezone.

"Slabi dve leti minevata, odkar sem prišel sem. Kje je bil klub takrat in kje je zdaj, je kar razlika. Naredil je kar nekaj velikih korakov naprej. Vesel sem, da sem del tega kluba, in ponosen, da imamo jasno pot, da vemo, kje želimo biti, ter da gremo po tej poti. Zgodilo se je kar nekaj sprememb z novim vlagateljem, ki na zunaj delujejo zelo dobro, a tu je še veliko spremenjenih majhnih stvari, ki zunanjemu opazovalcu niso tako vidne, a so zelo pomembne za ekipo in nam olajšajo delo," je Finec v pogovoru z novinarji dejal, da je zadovoljen s pogoji dela.

Glavni trener Upi Karhula je trenerske vajeti Olimpije prevzel konec januarja 2023. Foto: Bor Slana/STA

Več širine

Nova sezone je prinesla tudi kar nekaj novih obrazov, predvsem kar zadeva nosilce igre. "Pri okrepitvah želimo vedno dobiti tudi hokejiste z dobro osebnostjo, dobre ljudi. Za zdaj so se izkazali za ravno take, kot smo pred prihodom dobili informacije o njih. Fantje, ki so ostali od lani, so že vedeli, kako želimo igrati, novinci pa razumljivo potrebujejo nekaj časa, da se spoznajo s sistemom, željami," pravi Karhula in na vprašanje, ali je med njimi kakšen Trevor Gooch (Američan je bil v lanski sezoni s 24 zadetki in 36 asistencami prvi strelec in podajalec ekipe, v novi sezoni pa bo igral za Gradec, ki je zvišal apetite, op. a.), odgovarja: "Nimam Goocha, imamo pa več globine, imamo štiri solidne peterke, celo pet, imamo več napadalcev in branilcev kot lani, kdorkoli od teh lahko igra."

Zmaji bodo v petek ob 19.15 palice prekrižali z Beljakom. Foto: HK Olimpija Ljubljana

Ne le skozi prizmo zmag

In kako šef trenerskega štaba, v katerem mu bo kot pomočnik pomagal sveži upokojenec Andrej Tavželj, gleda na višje cilje kluba, s katerimi posledično prihajajo večji rezultatski pritiski?

"Pri pritisku je tako, da si ga ponavadi naložiš sam.Vedno poskušam delovati skozi ekipo. Verjamem, da dokler ji lahko pomagam, da igra dobro, bodo rezultati prišli. Ne gledam samo skozi prizmo zmag, da so le zmage ključne. Tudi ko zmagaš, ni nujno, da si odigral dobro, še vedno bi lahko kakšne stvari izboljšal. In tudi ko izgubiš, lahko iz igre načeloma vzameš kaj dobrega," še dodaja 48-letnik, ki bo zmaje vodil tudi na državnem prvenstvu, na katerem se bodo branjenju lovorike pridružili v polfinalu.

Vsako moštvo bo v rednem delu odigralo 48 tekem, po rednem delu bo najboljša šesterica neposredno napredovala v četrtfinale, klubi na mestih med sedem in deset pa se bodo pomerili za preostali vstopnici za končnico.