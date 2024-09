Celjski hokejski napadalec Ken Ograjenšek je vse od sezone 2016/17 nosil dres graških panterjev, po lanskem tekmovalnem obdobju pa sta klub in 33-letnik odšla vsak svojo pot.

Ograjenšek, sicer tudi slovenski reprezentant, ki na zadnji akciji olimpijskih kvalifikacij na koncu ni dobil priložnosti za sodelovanje, naj bi kmalu še uradno razrešil vprašanje klubske prihodnosti. Po pisanju avstrijskih medijev naj bi ostal del ICEHL. Omenja se selitev k Black Wings Linz, ki išče rešitev v napadu, saj so poškodovani Stefan Gaffal, Brodi Stuart, Emil Romig, Shawn St-Amant. Hockey News poroča, da je Slovenec že podpisal pogodbo.

Črna krila so v novo sezono vstopila katastrofalno, najprej so z 0:5 izgubila z Bolzanom, nato so z istim rezultatom premoč priznala še Celovcu.

Ograjenšek je v zadnji sezoni odigral 40 tekem za Gradec, v statistiko vpisal deset golov in 16 asistenc, s soigralci pa ostal brez končnice.

Graški panterji so spomladi dočakali finančni vložek, pripeljali kar nekaj novih imen, med njimi tudi slovenskega napadalca Roka Tičarja, in sezono odprli z zmagama proti Dunaju in Innsbrucku.