Jeseničani gostijo Cortino, Celjani na Predarlskem

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, ki so v četrtek po preobratu izgubili pri vodilnem KHL Sisak, bodo ob 18. uri gostili Cortino. Železarji so na lestvici tretji, italijanski gostje pa z dvema tekmama več in tremi točkami manj šesti. Trenutno deveti HK RST-Pellet Celje bo tretjo zaporedno zmago poskušal vknjižiti na gostovanju pri 11. Bregenzerwaldu.