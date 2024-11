Celjani gostijo Mariborčane.

Hokejisti HK RST-Pellet Celje se bodo po reprezentančnem premoru, na katerem je nastopalo kar nekaj njihovih članov, v tekmovalni ritem vrnili ob 20. uri, ko bodo v sklopu državnega prvenstva vlogo favoritov poskušali upravičiti proti HDK Maribor. Celjani so s štirimi zmagami in enim porazom prvi, Mariborčani so s petimi porazi zadnji. V sredo bodo Kranjčani gostili Založane.