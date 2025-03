Hokejistom Slavije naslov v ligi IHL

Hokejisti HK Slavija Jr. so v finalni seriji mednarodne hokejske lige IHL v soboto v beograjski dvorani Pionir še tretjič premagali beograjsko Crveno zvezdo, tokrat 3:0. Založani so prvič v zgodovini kluba osvojili naslov prvaka v tem mednarodnem tekmovanju.

Na odločilni tekmi je vse tri gole za Slavijo dosegel Gašper Skerlep, vrasar Jon Dukarič pa je ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.

Že prva finalna tekma v Zalogu je bila prava hokejska poslastica. Pod žarometi domače dvorane, ob bučni podpori navijačev, so Ljubljančani pokazali svojo moč in slavili s prepričljivih 4:1.

Na drugi tekmi so uprizorili preobrat, ko so se znašli v težavah in zaostajali že z 0:2. Takrat so do z veliko mero borbenosti in nepopustljivo voljo rezultat izenačili ter v podaljšku zmagali s 3:2.

V letošnji sezoni sta se finalna tekmeca sicer pomerila že dvakrat - oktobra so hokejisti Slavije Jr. v Beogradu zmagali s 5:2, januarja pa so doma morali priznati poraz Crveni zvezdi s 3:5.

"Naslov v ligi IHL je izjemen dosežek za ekipo HK Slavija Jr. Fantje so v tej sezoni igrali vrhunsko, ekipa je dihala kot eno in dokazala, da s trdim delom in predanostjo lahko doseže velike cilje. Ta uspeh je tudi za klub potrditev, da smo na pravi poti, hkrati pa nam daje dodatno motivacijo in zagon za prihodnost," je po tekmi povedal predsednik kluba Igor Končina in se za uspeh ob trenerjih in igralcih zahvalil tudi zaloškim navijačem.

