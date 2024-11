Nemški klub na slovenski pogon v Skandinavijo po potrditev napredovanja

Na sporedu so povratne tekme osmine finala hokejske lige prvakov. Nemški podprvak Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Mihe Verliča in Žige Jegliča si je na prvi tekmi proti aktualnemu švedskemu prvaku Skelleftea priigral lepo prednost in bo v Skandinaviji branil prednost 5:0. Nekateri igralci bi lahko dobili počitek. Nemci so v domačem prvenstvu drugi, Skelleftei ne gre, trenutno je deveta. Lovoriko brani švicarsko moštvo iz Ženeve, ki je na uvodni tekmi svojega nasprotnika Lozano prav tako premagalo s 5:0.