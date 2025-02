Izkušeni slovenski hokejski napadalci Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič so končali reprezentančno kariero. "S težkim srcem smo sprejeli odločitev, lahko se jim samo zahvalimo za vse, kar so naredili," je slovo dolgoletnih reprezentantov pospremil športni direktor Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Slovenska hokejska reprezentanca bo konec tedna nastopila na pripravljalnem turnirju v Sosnowiecu pri Katowicah, kjer se bo med četrtkom in soboto pomerila z Italijo, Madžarsko in Poljsko.

Selektor Edo Terglav bo na Poljsko odpeljal pomlajeno reprezentanco, ki v prihodnosti ne bo mogla več računati na dolgoletne pomembne člene napada: 36-letnega Jana Urbasa, 36-letnega Žigo Jegliča in 33-letnega Miho Verliča. Vsi trije so bili del reprezentance na številnih svetovnih prvenstvih in obojih olimpijskih igrah, prva dva sta bila del risov desetletje in pol, Verlič pa dobro desetletje.

"S težkim srcem sem sprejel odločitev Žige Jegliča, Jana Urbasa in Mihe Verliča, da zaključijo reprezentančno kariero. Vemo, da nas to prej ali slej čaka, tudi s kakšnimi drugimi igralci. Lahko se jim samo zahvalim za vse, kar so naredili za slovenski hokej in za uspehe zadnjih let, zdaj pa bomo morali nove mlajše hokejiste pripraviti," je pred odhodom na turnir novinarjem dejal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Verlič, Urbas in Jeglič skupaj uspešno igrajo med nemško elito. Foto: Guliverimage

Kot pravi, je odločitev trojice dozorela že po olimpijskih kvalifikacijah: "To je bil kar dokončen ne, mislim, da so ti trije igralci tako resni, da niti nisem razmišljal o tem, da bi si premislili. Še vedno smo sicer upali in bili še v kontaktu, a to je dokončen ne."

Terglav, ki ga z varovanci maja čaka svetovno prvenstvo elite v Stockholmu, bo na Poljskem vodil pomlajeno zasedbo. "Cilj turnirja je, da mladim fantom damo možnost nabiranja izkušenj, saj bodo nekateri sedanji reprezentanti prej ali slej zaključili z igranjem. Če tega ne naredimo sedaj, bomo na neki točki imeli veliko luknjo."