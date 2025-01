Edo Terglav določil ekipo za februarski prijateljski turnir

Kot so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije, se reprezentanca tokrat ne bo zbrala na Bledu, ki je tradicionalno središče za priprave. Na Bledu bodo namreč 1. februarja začeli celovito prenovo hladilnega sistema v ledeni dvorani.

Slovenska reprezentanca bo tako na severovzhod Evrope odpotovala v torek, 4. februarja, skupne treninge pred začetkom turnirja pa bo opravila na Poljskem.

Seznam risov za turnir na Poljskem:

Vratarja: Luka Kolin (Olimpija Ljubljana) in Matija Pintarič (Grenoble/Fra)

Branilci: Rožle Bohinc, Aljoša Crnović, Jan Ćosić, Tian Hebar (vsi Olimpija Ljubljana), Matic Podlipnik (Kitzbühel/Avt), Ožbej Rep (Södertalje/Šve), Žiga Urukalo (Sij Acroni Jesenice)

Napadalci: Miha Beričič, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Nik Simšič, Jaka Sodja (vsi Olimpija Ljubljana), Luka Maver, Ken Ograjenšek (oba Linz/Avt), Jure Povše (RST Pellet Celje), Mark Sever (Olten/Švi), Erik Svetina, Jaka Šturm (oba Sij Acroni Jesenice), Matic Török (KooKoo/Fin), Anže Žeželj (Fehervar/Mad). Rezerve so Žan Us, Luc Slivnik, Tjaš Lesničar, Ožbe Šlibar in Nejc Brus (vsi Sij Jesenice)