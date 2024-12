Večerni sosedski obračun za obstanek

Slovenska moška hokejska reprezentanca do 20 let bo na svetovnem prvenstvu divizije 1 (skupina A) na Bledu ob 19.30 odigrala zadnjo tekmo, odločilno v boju za obstanek na tej ravni tekmovanja. Nasproti ji bodo stali Madžari, ki so po štirih tekmah pri nič točkah, Slovenci pa imajo po zmagi nad Francijo tri. Varovancem Mitje Šivica obstanek zagotavlja točka. Že ob 12.30 bodo med seboj za napredovanje v elito obračunali Avstrijci in Danci, slovenskim severnim sosedom zadostuje točka. Ob 16. uri sledi dvoboj Norveške in Francije za tretje mesto.

Mladi slovenski hokejisti so v prvem krogu izgubili proti Norveški (1:4), dan kasneje jih je tesno premagala Danska (3:2), sledil je nov tesen poraz z vodilno Avstrijo (2:3), v petek pa so s 6:2 premagali Francoze.

Danes za obstanek na tej ravni tekmovanja, na katero so napredovali lani, potrebujejo točko proti Madžarom. Sosedski obračun za obstanek se bo začel ob 19.30.

Zadnjeuvrščena reprezentanca bo nazadovala v divizijo I, skupino B, zmagovalka pa v elitno skupino, ki v selekciji do 20 let šteje le deset reprezentanc. V igri za napredovanje sta Avstrija in Danska.

Na lanskem SP U20 te ravni so zmagali Kazahstanci, ki so napredovali med elito, drugi so bili Danci, tretji Francozi, četrti Avstrijci, peti pa Madžari. Slovenci so si letošnje SP priigrali z zmago na SP divizije I skupine B. Norvežani pa so lani igrali med elito in iz nje izpadli.

Svetovno prvenstvo U20, divizija I, skupina A, 5. krog:

Lestvica: