Slovenci proti vodilnim sosedom

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let bo na domačem svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A), ki ta teden poteka na Bledu, ob 16.30 igrala z vodilno Avstrijo. Na uvodni tekmi se bodo pomerili Norvežani in Madžari, zvečer pa še Francozi in Danci, ki so tako kot slovenski severni sosedi še neporaženi.

V petek bodo mladi risi ob 19.30 igrali s Francozi, po drugem prostem dnevu v soboto pa za konec tekmovanja v nedeljo ob 19.30 še z Madžarsko. Prvo mesto na SP vodi med elitno svetovno konkurenco mladinskega hokeja, zadnjeuvrščeni pa nazaduje v divizijo I skupino B.

Na lanskem SP U20 tega ranga so zmagali Kazahstanci, ki so napredovali med elito, drugi so bili Danci, tretji Francozi, četrti Avstrijci, peti pa Madžari. Slovenci so si letošnje SP priigrali z zmago na SP divizije I skupine B. Norvežani pa so lani igrali med elito in iz nje izpadli.

Svetovno prvenstvo U20, divizija I, skupina A:

Lestvica: