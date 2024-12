Slovenci začenjajo proti Norvežanom, zmagovit uvod Avstrijcev

Slovenska hokejska reprezentanca od 20 let na Bledu gosti svetovno prvenstvo divizije I (skupina A). Slovenci bodo prvenstvo ob 19.30 odprli proti Norvežanom, ki so lani igrali med elito. Avstrijci so za uvod s 4:2 premagali Francoze, Danci se merijo z Madžari.

Slovenci so pred SP odigrali dve prijateljski tekmi, na prvi so izgubili proti Avstriji z 2:4, na drugi pa proti Norveški z 0:6. Danes jih čaka tekma z Norveško, ki je lani igrala med elito. V to bo na koncu napredoval le zmagovalec prvenstva.

Na uvodnem srečanju so Avstrijci s 4:2 premagali Francoze.

Po uvodni tekmi proti Norveški varovance Mitje Šivica v torek ob 19.30 čaka Danska, po prosti sredi bo v četrtek ob 16. uri tekmec Avstrija, v petek bodo Slovenci ob 19.30 igrali s Francozi, po drugem prostem dnevu v soboto pa za konec tekmovanja v nedeljo ob 19.30 še z Madžarsko.

"Pustili bomo srce na ledu, ogromno bo volje in energije. Kar pa se tiče tekem, je dejstvo, da so nasprotniki zelo močni. To je v bistvu skupina A, šest zelo močnih reprezentanc, vključno z našo. Lahko zmagamo na vseh tekmah, lahko izgubimo na vseh. Gremo dan za dnem, čisto povsod pa bomo lovili pozitiven rezultat," je za Hokejsko zvezo Slovenije dejal selektor Šivic.

Na lanskem SP U20 tega ranga so zmagali Kazahstanci, ki so napredovali med elito, drugi so bili Danci, tretji Francozi, četrti Avstrijci, peti pa Madžari. Slovenci so si letošnje SP priigrali z zmago na SP divizije U skupine B. Norvežani pa so lani igrali med elito in nazadovali v ta rang tekmovanja.

Svetovno prvenstvo U20, divizija I, skupina A:

Lestvica:

Šivic je za domače SP v ekipo povabil vratarje Jona Dukariča (Slavija junior), Bora Glaviča (Sij Acroni Jesenice) in Gala Hebarja (Olimpija Ljubljana), branilce Roka Frešerja (Mlada Boleslav/Češ), Jana Goličiča (Gatineau Olympiques/Kan), Tiana Hebarja (Olimpija Ljubljana), Ožbeja Repa (Södertalje/Šve), Tita Smolnikarja (KAC Celovec/Avt), Maja Turšiča Sečkarja (Sij Acroni Jesenice) in Aljaža Zupančiča (Betigheim-Bissingen/Nem) ter napadalce Maia Crnkića (Mora/Šve), Martina Črepinška (Rosenheim/Nem), Aljaža Hrobata Plemlja (Sij Acroni Jesenice), Tristana Konoblja (Nepean Riders/Kan), Tarika Mahmutoviča (Boras/Šve), Matica Perčiča (Chippewa Steel/ZDA), Iana Petronijeviča Lepšo (Södertalje/Šve), Nika Christiana Petroviča (Zug/Švi), Marka Severja (Biel-Biene/Švi), Filipa Sitarja (Univerza Connecticut/ZDA), Gala Sodjo Zalokarja (RST Pellet Celje), Žana Šparija Lebna (Sij Acroni Jesenice) in Anžeta Žežlja (Fehervar academy/Mad).

