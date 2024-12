Mladi risi še pred enim skandinavskim izzivom

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je domače svetovno prvenstvo divizije I (skupina A) na Bledu začela s porazom proti Norveški (1:4), danes pa jo čaka še en skandinavski izziv. Ob 19.30 se bo četa Mitje Šivica pomerila z Dansko, ki je bila v uvodnem krogu z 2:1 boljša od Madžarske. Ta je danes doživela še drugi poraz, s 5:2 jo je premagala Francija.

Po prosti sredi bo v četrtek ob 16. uri slovenski tekmec Avstrija, v petek bodo mladi risi ob 19.30 igrali s Francozi, po drugem prostem dnevu v soboto pa za konec tekmovanja v nedeljo ob 19.30 še z Madžarsko. Prvo mesto na SP vodi med elitno svetovno konkurenco mladinskega hokeja.

Na lanskem SP U20 tega ranga so zmagali Kazahstanci, ki so napredovali med elito, drugi so bili Danci, tretji Francozi, četrti Avstrijci, peti pa Madžari. Slovenci so si letošnje SP priigrali z zmago na SP divizije I skupine B. Norvežani pa so lani igrali med elito in iz nje izpadli.

Svetovno prvenstvo U20, divizija I, skupina A:

Lestvica: