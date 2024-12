Mladi risi vendarle do prve zmage na domačem prvenstvu

Slovenska moška hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije 1 (skupina A) na Bledu po treh porazih vendarle prišla do prve zmage, s 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) je premagala Francijo. Zmaga pa ji še ne zagotavlja obstanka, za to bo morala na zadnji tekmi v nedeljo proti Madžarski osvojiti vsaj točko.

Mladi slovenski hokejisti so v prvem krogu izgubili proti Norveški (1:4), dan kasneje jih je tesno premagala Danska (3:2), v četrtek pa so tesno izgubili še z vodilno Avstrijo (2:3).

Že pred tekmo se je vedelo, da varovanci Mitje Šivica v spopadu s Francozi niso brez možnosti, po prvi polovici je kazalo, da bodo tekmeca celo ponižali.

Bili so precej boljši, sprožili veliko več strelov, po prvi tretjini z goloma Tarika Mahmutovića in Tita Smolnikarja vodili z 2:0, nato sta v drugi v polno zadela še Nik Christian Petrovič ter Jan Goličič.

A gostje so z dvema goloma, prvega so dosegli z igralcem več, ob koncu druge tretjine spet prišli do upanja, vse dvome o zmagovalcu pa je razblinil Ožbej Rep, ki je v 52. minuti s strelom od daleč petič premagal francoskega vratarja. Končni izid je v zadnji minuti postavil Maj Crnkić.

Vtise po tekmi sta strnila selektor Mitja Šivic in Tit Smolnikar, ki je bil tudi igralec tekme v slovenski ekipi:

Na lanskem SP U20 tega ranga so zmagali Kazahstanci, ki so napredovali med elito, drugi so bili Danci, tretji Francozi, četrti Avstrijci, peti pa Madžari. Slovenci so si letošnje SP priigrali z zmago na SP divizije I skupine B. Norvežani pa so lani igrali med elito in iz nje izpadli.

Svetovno prvenstvo U20, divizija I, skupina A:

Lestvica: