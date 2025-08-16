Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

EuroBasket 2025 Vincent Poirier

EuroBasket 2025

Poškodba Vincentu Poirieru odnesla nastop na EP

Vincent Poirier bo zaradi poškodbe izpustil EP. | Foto Guliverimage

Vincent Poirier bo zaradi poškodbe izpustil EP.

Foto: Guliverimage

Slabe novice pred začetkom evropskega prvenstva v košarki prihajajo iz tabora drugih slovenskih nasprotnikov v skupinskem delu, Francozov. Nosilci srebra z zadnjih dvojih olimpijskih iger, pa tudi EuroBasketa 2022, se bodo morali na prvenstvu znajti brez Vincenta Poiriera.

Piorier, član turškega velikana Anadolou Efesa, bi moral biti eden glavnih adutov galskih petelinov pod obema obročema. A poškodba kolena mu je preprečila sodelovanje na prvenstvu stare celine. 

Francozi, s katerimi se bo četa Aleksandra Sekulića udarila 30. avgusta ob 17. uri, so sicer do zdaj v pripravah na EuroBasket odigrali tri prijateljska srečanja in vsa tri dobili. Danes se bodo ob 21. uri udarili z branilci naslova evropskih prvakov Španci, s katerimi so se pomerili že pred dvema dnevoma in jih ugnali s 75:67. Preostali zmagi so zabeležili proti Črni gori in Veliki Britaniji, s katero se bodo Slovenci v torek udarili v Stožicah, zadnji test pred prvenstvom pa izbrano vrsto Frederica Fauthouxa čaka 24. avgusta, ko se bo udarila z Grčijo.

