Avtor:
S. K.

Torek,
11. 11. 2025,
19.39

Osveženo pred

2 uri, 17 minut

Montreal Canadiens Los Angeles Kings Anže Kopitar liga NHL

Torek, 11. 11. 2025, 19.39

2 uri, 17 minut

Liga NHL, 11. november

Kopitarjevi pri klubu, ki jih je nazadnje premagal leta 2019!

Avtor:
S. K.

Montreal Canadiens | Montrealu gre v tej sezoni odlično. | Foto Reuters

Montrealu gre v tej sezoni odlično.

Foto: Reuters

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings v noči na sredo v hokejski ligi NHL gostujejo pri Montreal Canadiens. Ta slavna kanadska ekipa je rekorderka v osvojenih Stanleyjevih pokalih, a je v zadnjih leti daleč od stare slave. Kralje je nazadnje premagala davnega 10. novembra leta 2019, odtlej pa so Kalifornijci nanizali osem zmag na medsebojnih tekmah. A Canadiens so letos odlični, z desetimi zmagami in petimi porazi zasedajo visoko tretje mesto na lestvici vzhodne konference.

Florida Panthers
Sportal Prvaki slavili v Las Vegasu, New Jersey prvič poražen doma

Montreal Canadiens so zgodovinsko gledano daleč najuspešnejši klub v ligi NHL, osvojili so namreč rekordnih 24 Stanleyjeveih pokalov, a zadnjega že davnega leta 1993. V zadnjih desetletjih so daleč od stare slav, z izjemo leta 2021, ko so zaigrali v finalu lige NHL, v zadnjih šestih letih pa so tudi ekipa, ki jo LA Kings redno premagujejo.

Zadnja zmaga Montreala proti Kraljem sega v leto 2019, odtlej pa so Anže Kopitar in druščina nanizali osem zmag. Ta dolg post pa bi se utegnil končati v noči na sredo po slovenskem času, ko bodo Canadiens doma spet pričakali LA Kings. Montrealu gre namreč v tej sezoni odlično,  po petnajstih tekmah ima na računu deset zmag in pet porazov ter zaseda tretje mesto na vzhodu, medtem ko je LA s sedmimi zmagami in devetimi porazi deveti na zahodu.

Ponoči  bo odigranih še osem tekem, Boston Bruins gostijo Toronto Maple Leafs, Carolina Hurricanes Washington Capitals, Ottawa Senators Dallas Stars, Minnesota Wild San Jose Sharks, St. Louis Blues Calgary Flames, Colorado Avalanche Anaheim Ducks, Seattle Kraken Columbus Blue Jackets in Vancouver Canucks Winnipeg Jets.

Liga NHL, 11. november

Lestvici

