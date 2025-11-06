Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Četrtek,
6. 11. 2025,
20.10

Liga NHL, 6. november

Kopitar proti bledim prvakom

Anže Kopitar | Kopitar bo s Kralji gostil Florido. | Foto Reuters

Kopitar bo s Kralji gostil Florido.

Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings, kjer svojo zadnjo sezono igra slovenski as Anže Kopitar, bodo v noči na petek gostili Florido Panthers, v minulih dveh letih osvajalca Stanleyjevega pokala. Florida v tej sezoni kaže blede predstave, trenutno je na zadnjem mestu v vzhodni konferenci. Skupno bo v noči na petek na sporedu devet tekem.

V vzhodni konferenci so na vrhu Montreal Canadiens z 19 točkami, v zahodni pa Colorado Avalanche z 21 točkami. Los Angeles Kings so s 16 točkami na osmem mestu v zahodni konferenci.

Lestvica

