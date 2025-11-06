Četrtek, 6. 11. 2025, 20.10
5 ur, 25 minut
Liga NHL, 6. november
Kopitar proti bledim prvakom
Hokejisti Los Angeles Kings, kjer svojo zadnjo sezono igra slovenski as Anže Kopitar, bodo v noči na petek gostili Florido Panthers, v minulih dveh letih osvajalca Stanleyjevega pokala. Florida v tej sezoni kaže blede predstave, trenutno je na zadnjem mestu v vzhodni konferenci. Skupno bo v noči na petek na sporedu devet tekem.
V vzhodni konferenci so na vrhu Montreal Canadiens z 19 točkami, v zahodni pa Colorado Avalanche z 21 točkami. Los Angeles Kings so s 16 točkami na osmem mestu v zahodni konferenci.