S. K.

Torek,
4. 11. 2025,
19.45

4 ure, 17 minut

Liga NHL, 4. november

Anžeta Kopitarja in Kralje čaka težak izziv

S. K.

Anže Kopitar

Foto: Reuters

Moštvo Los Angeles Kings se bo ponoči v ligi NHL na domačem ledu pomerilo z Winnipeg Jets, trenutno drugo najboljšo ekipo zahodne konference. Kanadčani v Kalifornijo prihajajo na krilih treh zaporednih zmag, zato je pred Anžetom Kopitarjem in Kralji, ki so izgubili zadnji dve tekmi, velikanski izziv. Z zmago bi močno poskočili po lestvici, saj so razlike v zbranih točkah še zelo majhne.

Connor McDavid
Sportal St. Louis le prekinil črni niz

LA Kings so trenutno deveta ekipa zahoda in peta v pacifiški diviziji, na 13 tekmah sezone so Kopitar in soigralci zbrali 14 točk s petimi zmagami (le dvema v rednem delu tekme) in štirimi porazi po podaljšku. Zadnjega od teh jim je zadal Detroit (3:4) na noč čarovnic, na njihovi zadnji tekmi, v nedeljo zjutraj po slovenskem času pa jih je s 4:1 premagal New Jersey.

V petek zjutraj po našem času pa Kralje čaka že naslednja tekma, v dvorani Crypto.com bodo pričakali prvake Florida Panthers. Ti so že v Kaliforniji, kjer se bodo najprej pomerili z moštvom Anaheim Ducks. V noči na sredo je na sporedu deset tekem.

Liga NHL, 4. november

Lestvica

