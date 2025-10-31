Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
31. 10. 2025,
17.30

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
New York Islanders Aleksander Ovečkin Washington Capitals liga NHL

Petek, 31. 10. 2025, 17.30

1 ura, 19 minut

Liga NHL, 31. oktober

Aleksander Ovečkin lovi osupljiv mejnik

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Aleksander Ovečkin | Aleksandru Ovečkinu le še gol manjka do "kluba 900". | Foto Reuters

Aleksandru Ovečkinu le še gol manjka do "kluba 900".

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bodo v noči na soboto odigrane tri tekme, na delu bodo tudi prvaki iz leta 2018 Washington Capitals, pri katerih ruski kapetan Aleksander Ovečkin lovi osupljiv mejnik. Postane lahko prvi v hokejist zgodovini z 900 doseženimi goli v rednem delu lige NHL. Do te številke mu manjka le še en zadetek, z 899 zadetki je že zdaj na vrhu zgodovinskih lestvic, priložnost za podvig pa ima tokrat v spopadu z New York Islanders.

Alex Ovechkin
Sportal Ovečkin le še gol oddaljen od kluba 900

Ovečkin je z 899 doseženimi kariernimi goli v tekmah rednega dela lige NHL že prehitel kanadsko legendo Wayna Gretzkyja, ki je zbral 894 zadetkov, a ta ostaja vodilni po vseh doseženih golih. Kar 122 jih je namreč dosegel v tekmah končnice, skupno jih je torej v karieri zbral neverjetnih 1016, Ovečkin je na tej lestvici drugi z 976 goli.    

Na sporedu sta še dve tekmi, Vegas Golden Knights se bodo doma spopadli s Colorado Avalanche, Anaheim Ducks pa pričakujejo Detroit Red Wings.

Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj po slovenskem času (2.00), ko se bodo na domačem ledu spopadli z New Jersey Devils.

Liga NHL, 31. oktober

Lestvici

Preberite še:

Anže Kopitar, Los Angeles Kings
Sportal Nesrečen poraz Kopitarja in druščine
Mathieu Olivier Columbus
Sportal Tavares do izjemnega jubileja, a to ni pomagalo Torontu #video
Los Angeles Kings
Sportal Kralji do zmage v San Joseju, Kopitar brez točke
New York Islanders Aleksander Ovečkin Washington Capitals liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.