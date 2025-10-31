V hokejski ligi NHL bodo v noči na soboto odigrane tri tekme, na delu bodo tudi prvaki iz leta 2018 Washington Capitals, pri katerih ruski kapetan Aleksander Ovečkin lovi osupljiv mejnik. Postane lahko prvi v hokejist zgodovini z 900 doseženimi goli v rednem delu lige NHL. Do te številke mu manjka le še en zadetek, z 899 zadetki je že zdaj na vrhu zgodovinskih lestvic, priložnost za podvig pa ima tokrat v spopadu z New York Islanders.

Ovečkin je z 899 doseženimi kariernimi goli v tekmah rednega dela lige NHL že prehitel kanadsko legendo Wayna Gretzkyja, ki je zbral 894 zadetkov, a ta ostaja vodilni po vseh doseženih golih. Kar 122 jih je namreč dosegel v tekmah končnice, skupno jih je torej v karieri zbral neverjetnih 1016, Ovečkin je na tej lestvici drugi z 976 goli.

Na sporedu sta še dve tekmi, Vegas Golden Knights se bodo doma spopadli s Colorado Avalanche, Anaheim Ducks pa pričakujejo Detroit Red Wings.

Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj po slovenskem času (2.00), ko se bodo na domačem ledu spopadli z New Jersey Devils.

Liga NHL, 31. oktober

