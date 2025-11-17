Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Pe. M.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
7.09

8 minut

New York Islanders Colorado Avalanche Nashville Predators Pittsburgh Penguins liga NHL

Liga NHL, 16. november

Pittsburgh na Švedskem boljši od Nashvilla, Colorado nadaljuje sijajno serijo

S. K., Pe. M.

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins | Pittsburgh in Nashville sta se pomerila na Švedskem.

Pittsburgh in Nashville sta se pomerila na Švedskem.

Foto: Reuters

V ligi NHL sta se že popoldne po srednjeevropskem času pomerili moštvi Pittsburgh Penguins in Nashville Predators, ki sta svoj obračun odigrali v Stockholmu na Švedskem. Pingvini so zmagali s 4:0. Hokejisti Colorada so za šesto zaporedno zmago s 4:1 premagali New York Islanderse in vknjižili točko na deseti zaporedni tekmi. New York Rangersi so tesno izgubili proti Detroit Red Wingsom, hokejisti moštva Minnesota Wild so doma v podaljšku premagali Vegas Golden Knightse, Tampa Bay Lightning pa je priznala premoč Vancouver Canucksom, pri katerih je Quinn Hughes dosegel štiri asistence.

Anže Kopitar
Sportal Kralji še četrtič zapored

V sklopu Global Series so se v Stockholmu še drugič pomerili Pittsburgh Penguinsi in Nashville Predatorsi, tokrat so s 4:0 zmagali Pingvini. Ti so večino dela opravili v prvih desetih minutah, ko so mrežo Nashvilla zatresli Parker Wotherspoon, Jevgenij Malkin in Sidney Crosby. Vratar Sergej Murašov je zaustavil vseh 21 strelov na svoja vrata.

Nadaljuje se zmagovita serija vodilne ekipe lige Colorado Avalanche, ki je vpisala šesto zaporedno zmago, vsaj točko pa vknjižila na deseti zaporedni tekmi. Tokrat so s 4:1 premagali NY Islanderse. Ti so povedli že v tretji minuti, domači so nato v začetku druge tretjine z dvema hitrima goloma prišli do vodstva, ki so ga zadržali do konca. Otočani so podaljšek poskušali izsiliti brez vratarja, a sta Martin Nečas in Brock Nelson ploščka poslala v prazen gol in postavila končni rezultat.

Colorado Avalanche je dosegel novo zmago.

Detroit je na gostovanju pri NY Rangersih zmagal tesno, zmagoviti gol je v 57. minuti dosegel Lucas Raymond. Še bolj vroče je bilo na dvoboju med moštvoma Minnesota Wild in Vegas Golden Knights, kjer je odločal podaljšek, deset sekund pred iztekom podaljšane igre je za zmago domačih zadel Kiril Kaprizov.

Največ golov so gledalci videli na Floridi, kjer je Tampa z zadetkom Nikite Kučerova ob koncu uvodne tretjine povedla, v začetku druge pa še zvišala vodstvo. A nato se je začel preobrat Vancouvra, ki se je razbesnel v zadnji tretjini, v katero je stopil z zaostankom gola. V manj kot dveh minutah zadnje tretjine so gostje dosegli tri gole in povedli s 4:1, do konca tekme pa dodali še dva gola.

Anžeta Kopitarja in njegove LA Kingse naslednja tekma čaka v noči na torek, ko se bodo v Washingtonu pomerili s Capitalsi Aleksandra Ovečkina.

Liga NHL, 16. november

Lestvici

New York Islanders Colorado Avalanche Nashville Predators Pittsburgh Penguins liga NHL
