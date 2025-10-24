Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Liga NHL, 24. oktober

Vodilni Colorado v Bostonu, New Jersey po sedmo zaporedno zmago

S. K.

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche | Colorado je s 13 točkami trenutno najboljša ekipa lige NHL, njen kanadski napadalec Nathan MacKinnon pa je z 11 točkami (6 golov in 5 podaj) 12. najboljši posameznik lige. | Foto Reuters

Colorado je s 13 točkami trenutno najboljša ekipa lige NHL, njen kanadski napadalec Nathan MacKinnon pa je z 11 točkami (6 golov in 5 podaj) 12. najboljši posameznik lige.

Foto: Reuters

Hokejisti moštva Colorado Avalanche so sicer izgubili zadnji dve tekmi v ligi NHL, a s 13 točkami ostajajo vodilni na zahodu. V noči na soboto se bodo v gosteh pomerili z Boston Bruins, ki so izgubili zadnjih pet tekem in so pri dnu lestvice vzhodne konference. V tej pa so na vrhu New Jersey Devils, ki bodo sedmo zaporedno zmago lovili na gostovanju v Kaliforniji pri San Jose Sharks.

Anže Kopitar
Sportal Anže Kopitar se je vrnil na led in z ekipo odpotoval na gostovanja

Ponoči bo na ledenih ploskvah v ZDA pestro Buffalo Sabres pričakujejo Toronto Maple Leafs, Columbus Blue Jackets Washington Capitals, Winnipeg Jets Calgary Flames, Philadelphia Flyers New York Islanders, Tampa Bay Lightning Anaheim Ducks in Toronto Maple Leafs Buffalo Sabres.

Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj po slovenskem času, ko se bodo v gosteh pomerili z Nashville Predators, nastop poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja pa je še vedno pod velikim vprašajem.  

Liga NHL, 24. oktober:

Lestvici:

