Vodilni Colorado v Bostonu, New Jersey po sedmo zaporedno zmago

Hokejisti moštva Colorado Avalanche so sicer izgubili zadnji dve tekmi v ligi NHL, a s 13 točkami ostajajo vodilni na zahodu. V noči na soboto se bodo v gosteh pomerili z Boston Bruins, ki so izgubili zadnjih pet tekem in so pri dnu lestvice vzhodne konference. V tej pa so na vrhu New Jersey Devils, ki bodo sedmo zaporedno zmago lovili na gostovanju v Kaliforniji pri San Jose Sharks.