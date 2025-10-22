Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sidney Crosby | Sidney Crosby je postal rekorder Pittsburgh Penguins po številu doseženih točk v dresu franšize. | Foto Reuters

Sidney Crosby je postal rekorder Pittsburgh Penguins po številu doseženih točk v dresu franšize.

Foto: Reuters

Kanadski hokejski zvezdnik Sidney Crosby je ob zmagi Pittsburgha nad Vancouvrom (5:1) dosegel poseben mejnik. Z vknjiženo 1.896. točko je zdaj sam na vrhu večne lestvice Pittsburgha po doseženih točkah v rednem delu sezone in končnici.

Številka ena NHL nabora 2005 Sidney Crosby se je ob torkovi zmagi Pittsburgh Penguins nad Vancouver Canucks podpisal pod izjemen dosežek, ki je bil le vprašanje časa. Kanadčan, ki igra 21. sezono v najmočnejši hokejski ligi, je z golom za vodstvo s 3:1 postavil rekord po številu točk franšize iz Pittsburgha, doseženih v rednem delu sezone in končnici.

Za centralnega napadalca je bila to 1.896. točka v karieri lige NHL, s katero je prehitel legendarnega Maria Lemieuxa, zdaj pa je sam rekorder Pittsburgha in na sedmem mestu med vsemi hokejisti v zgodovini najmočnejše hokejske lige.

Mario Lemieux | Foto: Reuters Mario Lemieux Foto: Reuters

"Dolgo sem že tukaj in imel sem srečo, da sem v vsem tem času igral z nekaj odličnimi igralci. Tako sam gledam na vse skupaj," je dejal ob doseženem mejniku in se zahvalil Lemieuxu in njegovi družini za vso pomoč skozi kariero.

Crosby in Lemieux sta skupaj igrala v sezoni 2005/06, po kateri je zadnji končal kariero.

