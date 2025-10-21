Neumorni češki hokejski veteran Jaromir Jagr je pred dnevi odprl svojo že 38. profesionalno hokejsko sezono. 53-letnik, ki je pred meseci sicer napovedal upokojitev, igra v elitni češki ligi za "svoj" Kladno.

Nekdanji superzvezdnik lige NHL Jaromir Jagr še nima dovolj profesionalnega hokeja. Pred meseci je sicer izjavil, da bo sezona 2024/25 njegova zadnja, nato junija namignil, da bi kariero še nekoliko podaljšal, pred dnevi pa resnično vstopil v svojo že (38!) sezono profesionalnega hokeja.

Takole je pred dnevi vstopil v 38. hokejsko sezono:

"Vem, da sem rekel, a ..."

"Vem, da sem rekel, da bi to lahko bilo moje zadnje leto, a zdaj nisem več tako prepričan," je junija v pogovoru za TNT namignil, da bi ga še lahko gledali v profesionalnem športu. Kljub 53 letom ga še naprej vodita neomajna strast do športa in zdravega načina življenja.

"Še vedno imam rad ta šport, rad treniram. Nočem se zrediti, zdaj sem izgubil nekaj kilogramov in se počutim bolje. To počnem, da ostanem zdrav in ker v tem uživam."

Lani je napovedal upokojitev, a si nato premislil. Foto: Guliverimage Dvakratni prvak lige NHL, petkratni dobitnik nagrade Art Ross, član trojnega zlatega kluba (Stanleyjev pokal, olimpijski prvak, svetovni prvak) in prihodnji član hokejskega hrama slavnih je zadnjih sedem sezon igral med češko hokejsko elito, za "svoj" Rytiri Kladno (v začetku leta je klub prodal, sam pa obdržal le 20 odstotkov) in dokazal, da še ni za staro šaro.

Predvideno je bilo, da bo Jagr za Kladno zaigral v 10. krogu Extralige, a je vstop v sezono zaradi težav z mišico nekoliko zamaknil. Pred dnevi pa so navijači Čeha in kluba le dočakali velik dan. 53-letnik je 38. profesionalno sezono odprl ob zmagi nad Vitkovicami (3:1) in na ledu preživel deset minut.

V nedeljo se je s soigralci, ki so tudi več desetletij mlajši od njega, odpravil na gostovanje v Hradec Kralove in izgubil. Ob porazu je v 11 minutah in pol sprožil en strel na tekmečeva vrata, na svojo prvo točko sezone pa še čaka.

Po uvodnem obračunu nove sezone izjav za medije ni želel dati, je pa napadalec Jakub Konečny novinarjem med drugim dejal: "V slačilnici se močno čuti njegova prisotnost. Igrati z njim je zelo zabavno".

Neumorni Čeh je prvo profesionalno sezono vpisal daljnega leta 1988. Foto: Guliverimage

Članski debi pred 37 leti

Jagr je v članskem hokeju debitiral leta 1988, ko je bil star komaj 16 let, sprva je dve leti igral za Kladno, nato pa 24 sezon preživel v najmočnejši hokejski ligi, v kateri je s Pittsburgh Penguins osvojil Stanleyjev pokal.