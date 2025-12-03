Mladi slovenski hokejisti do 20 let so se zbrali na pripravah na Bledu, kjer bodo med 7. in 13. decembrom gostili IIHF svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki ga organizira Hokejska zveza Slovenije v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in blagovno znamko I feel Slovenia.

Mladi slovenski hokejisti bodo od nedelje, 7. decembra, do sobote, 13. decembra, na Bledu gostili svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Na tem bodo ob Slovencih igrale še mlade izbrane vrste Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Najboljšo reprezentanco ob koncu čaka vstopnica za med elito svetovnega mladinskega hokeja, v kateri igra zgolj deset ekip, medtem ko med člansko elito igra šestnajsterica.

Slovenci bodo v sklopu priprav odigrali tudi dve pripravljalni tekmi, danes proti Avstriji v Borovljah, v četrtek pa še proti Kazahstanu na Bledu.

Na lanskem svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I, skupine A na Bledu so si napredovanje zagotovili zmagovalci Danci, drugi so bili Avstrijci, tretji Norvežani, četrti Slovenci, peti Francozi, šesti Madžari so se preselili razred nižje (divizija I, skupina B).

Iz elite so v divizijo I, skupino A nazadovali Kazahstanci, iz razreda nižje pa so napredovali Ukrajinci.

Slovenci bodo prvenstvo odprli v nedeljo ob 16. uri proti Avstriji.

Trenerski štab je na zaključne priprave vpoklical naslednje kandidate za mlado slovensko izbrano vrsto. Vratarji: Bor GLAVIČ (West Kelowna Warriors/CAN), Gal HEBAR (HK Olimpija/SLO), Jon KAVČIČ (EC KAC/AUT) Branilci : Jernej CERJAK (Hiti Academy Bled Hawks/SLO), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Mark GROZNIK (VSV Villacher/AUT), Miran JANEŽIČ (Woodstock Slammers/USA), Tai KONTREC (Grand Junction River Hawks/USA), Din KOVAČEVIČ (HDD Jesenice/SLO), Lev LESAR (HK Olimpija/SLO), Tevž MLAKAR (HDD Jesenice/SLO), Gaber ZUPAN ŠKRLJ (HK Triglav/SLO), Aljaž ZUPANČIČ (SC Bietigheim Bissingen/GER) Napadalci : Maks BERC (HD Mladi Jesenice/SLO), Martin BIZJAK (HDD Jesenice/SLO), Joc BUKOVEC (Chippewa Steel/USA), Jan ČERIČ (HDK Maribor/SLO), Nejc GOLOB (EA Steiermark/AUT), Aljaž GREGORIČ (EC KAC/AUT), Luka GRUŠKOVNJAK (HD Mladi Jesenice), Svit HABJANIČ (SaiPa/FIN), Aljaž HROBAT PLEMELJ (HDD Jesenice/SLO), Tristan KONOBELJ (Nepean Raiders/CAN), Val MARN (HDD Jesenice/SLO), Matic PERČIČ (Prince George Spruce Kings/CAN), Ian PETRONIJEVIČ LEPŠA (SK Sodertalje/SWE), Nik Christian PETROVIČ (EV Zug/SUI), Gal SODJA ZALOKAR (HDD Jesenice/SLO), Žan ŠPARI LEBEN (Aberdeen Wings/USA), Nik ŠTURM (HD Mladi Jesenice/SLO)