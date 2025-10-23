Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Četrtek,
23. 10. 2025,
21.33

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Četrtek, 23. 10. 2025, 21.33

0 minut

Kralji v Dallasu. Anže Kopitar še na seznamu poškodovanih.

Avtor:
S. K.

Los Angeles Kings, Anže Kopitar | Kapetan LA Kings Anže Kopitar še čaka na vrnitev. | Foto Guliverimage

Kapetan LA Kings Anže Kopitar še čaka na vrnitev.

Foto: Guliverimage

Los Angeles Kings se v ligi NHL mudijo na turneji, prvi postanek so uspešno opravili v St. Louisu in zmagali po podaljšku z 2:1. Glavni trener kraljev Jim Hiller je tam že lahko računal na povratnika po poškodbah vratarja Darcyja Kuemperja in napadalca Coreyja Perryja, medtem ko kapetan Anže Kopitar in branilec Kyle Burroughs še nista zaigrala. Za Hrušičana ni prav veliko upanja, da bo zaigral že v noči na petek, ko se bodo Kings udarili z Dallas Stars.

Kralji so v noči na sredo po slovenskem času na gostovanju v St. Louisu le prekinili štiri tekme dolg niz porazov in dosegli šele drugo zmago v sezoni, ko so domače Blues premagali po podaljšku z 2:1. Na led se je po poškodbi vrnil prekaljeni 40-letni kanadski napadalec Corey Perry, še lani član St. Louisa, v vratih LA je bil spet Darcy Kuemper, medtem ko Anže Kopitar še ni pomagal soigralcem.

Trener Hiller je ameriškim novinarjem povedal, da je Kopitar sicer treniral, a ne na polno, ter da je še "kar precej oddaljen od vrnitve". Malo verjetno torej je, da se bo kapetan vrnil v noči na petek v Dallasu pri Stars. Tudi ti v sezono niso vstopili prav prepričljivo, v šestih tekmah so nanizali tri zmage (eno po podaljšku) in doživeli tri poraze, s šestimi točkami pa so na lestvici dve mesti pred LA Kings.

Naslednja tekma Kralje čaka v nedeljo zjutraj po našem času v Nashvillu.

Liga NHL, 23. oktober:

Lestvici:

